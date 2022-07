Ces 02 signes astrologiques auront du fil à retordre au cours du mois de juillet 2022

Si le mois de juillet 2022 réserve de belles surprises aux natifs de certains signes du zodiaque, ce ne sera pas le cas pour d’autres. Ceux de ces deux signes vont vivre de moments très difficiles. Découvrez si vous faites partie du lot.

Les natifs de ces deux profils astrologiques auront de fils à retordre au cours de ce mois de juillet 2022, à cause des mouvements astraux complexes. Voici les deux signes concernés.

Capricorne

Ce signe du zodiaque pourtant persévérant et travailleur risque de perdre pied pendant le mois de juillet. Et pour cause, il pourra ne plus se montrer aussi patient qu’à l’accoutumée. Après une longue série d’efforts et de sacrifices, il pourra être décontenancé par l’absence de résultats. Mars en Taureau l’amènera à prendre des décisions fougueuses. Mercure en Lion le rendra impatient de ne pas obtenir le fruit de ses sacrifices. Cela pourra se traduire par des conflits dans sa sphère professionnelle et même personnelle car il aura l’impression que rien ne se déroule à son rythme. Ses collègues risquent d’être décontenancés par l’irascibilité du Capricorne, d’ordinaire pondéré. Sa hiérarchie risque de se montrer agacée face à ce comportement.

Cette impatience en affaires risque de lui coûter cher et le faire passer à côté de belles opportunités. Et les contrariétés ne s’arrêteront pas là puisqu’à la maison le Capricorne risque de faire face à une incompréhension de la part de ses proches qui pourront ne pas comprendre sa détresse. Célibataire, il pourra plus que jamais se sentir frustré par sa solitude. En couple, des soubresauts peuvent amener les tourtereaux à ne plus se comprendre. Pour venir à bout de cette période complexe, le Capricorne devrait prendre de la distance avec ses émotions parfois toxiques. Le verbaliser correctement pourrait éviter des conflits inutiles. Ce signe de Terre devra éviter de foncer tête baissée dans des interprétations hâtives et erronées.

Verseau

Si ce signe d’Air connu pour son irrépressible volonté de liberté risque de passer une période complexe, c’est parce qu’il se sentira enfermé par des considérations matérielles. L’énergie de Mars en Taureau l’amènera à faire face à des difficultés financières qui entravent son quotidien. Et quoi de plus désagréable pour un Verseau que de composer avec des données de la réalité.

Ce rêveur du zodiaque pourra se montrer mélancolique et quelque peu versatile à cause de ce mouvement céleste qui agit sur son humeur. Le Soleil en Lion pourra l’amener à se poser des questions sur sa place dans la société. Cela pourra l’amener à être dans une introspection qui pourra le pousser à se sentir en marge. Il se montrera distant avec ses proches qui, selon lui, ne l’aident pas à remonter la pente.

Seulement, il refusera toutes les tentatives de soutien de ceux qui l’aiment, obnubilé par son tourment. Juillet sera également complexe d’un point de vue professionnel. Il se sentira en bout de course et économisera ses efforts. La hiérarchie s’apercevra vite de son laisser-aller et l’amènera à se poser les bonnes questions. Pour traverser cette période où l’introspection est de mise, il lui est recommandé de mieux hiérarchiser ses priorités.

Parfois, il est recommandé de choisir ses batailles pour mieux avancer. Apprendre à communiquer clairement ce que l’on attend évite des malentendus qui risquent davantage de causer du tort qu’une conversation fructueuse. Il est conseillé au Verseau de s’éloigner de tout risque de confrontation et de prendre de la distance avec le chaos qui se déroule à l’intérieur de lui.