Céréales ukrainiennes: Erdogan assure la continuité des pourparlers

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les négociations en vue de prolonger l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes se poursuivaient. Erdogan, un des garants de cet accord, a souligné que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine étaient tous deux engagés dans ces discussions.

Les pourparlers visant à prolonger l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes, qui expire le 17 juillet, sont toujours en cours, selon les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan. En tant que garant de cet accord, Erdogan a confirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaitait sa prolongation, et que des propositions avaient été formulées par le président russe Vladimir Poutine.

Dans un effort visant à trouver une solution mutuellement acceptable, Erdogan a souligné que la Turquie était prête à jouer un rôle de médiateur entre les parties impliquées. Il a exprimé l’engagement de la Turquie à faciliter les discussions et à travailler vers une solution qui prendrait en compte les suggestions de Poutine, tout en répondant aux besoins et aux intérêts de l’Ukraine.

L’importance de cet accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes ne peut être sous-estimée. L’Ukraine est l’un des principaux exportateurs de céréales au monde, et un prolongement de cet accord garantirait la stabilité des flux commerciaux dans le secteur agricole. De plus, cela permettrait également de renforcer les relations économiques entre l’Ukraine et la Turquie, qui sont des partenaires commerciaux importants.

La prolongation de l’accord sur les céréales ukrainiennes serait bénéfique pour toutes les parties concernées. L’Ukraine continuerait d’exporter ses produits agricoles vers des marchés internationaux, assurant ainsi des revenus importants pour son économie. La Turquie, de son côté, continuerait de bénéficier d’un approvisionnement stable en céréales de qualité, essentiel pour son secteur alimentaire.

Alors que la date limite approche, les déclarations d’Erdogan rassurent quant à la continuité des négociations pour prolonger l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes. La volonté affichée par les présidents ukrainien et russe de parvenir à un accord, combinée à la médiation proposée par la Turquie, offre un espoir de résolution positive de cette question cruciale pour l’économie ukrainienne et les marchés internationaux.