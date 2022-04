Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest: la Côte d’Ivoire prête à accompagner l’initiative

La Côte d’Ivoire a déclaré jeudi, qu’elle va soutenir et accompagner le Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest créé par la CEDEAO à Abidjan, dans ses activités pour l’aboutissements de ses objectifs.

La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a procédé, jeudi 31 mars 2022, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, à l’inauguration du siège du Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO). Ce centre a pour mission d’assurer la gestion et le partage de l’information, la veille opérationnelle, la coordination en cas de crise ainsi que la formation et le renforcement des capacités.

A la cérémonie de lancement dudit centre, l’Etat ivoirien a félicité la CEDEAO pour ses efforts et son engagement pour la sécurité et la sûreté maritimes dans le golfe de Guinée. Le pays s’est également engagé à soutenir et accompagner « le Centre dans la mise en œuvre de ses actions, dans l’atteinte de ses objectifs ».

Au cours de son séjour à Abidjan, la délégation de la CEDEAO, a été reçue en audience par les autorités ivoiriennes, notamment par le Premier Ministre Patrick ACHI, la ministre d’Etat Kandia Kamissoko CAMARA, ministre des Affaires Etrangères, l’Intégration Africaine et de la Diaspora, le ministre Amadou Koné des Transports, le Général Lassina DOUMBIA, Chef d’Etat-major des Armées, et enfin le vice-amiral N’GUESSAN Kouamé Célestin, Chef d’Etat-major de la Marine Nationale.

Les 5 objectifs stratégiques du CRESMAO

Créé par une décision de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement le 31 juillet 2018, CRESMAO est un outil essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO (EIMS), adoptée le 29 mars 2014. L’EIMS présente les actions prioritaires globales (pour la région et les États membres) qui permettront de relever les défis auxquels le secteur maritime est confronté.

Il se compose de cinq objectifs stratégiques, à savoir : la gouvernance maritime; la sécurité et la sécurité maritimes; la gestion de l’environnement marin; l’économie maritime de la CEDEAO; la recherche et la sensibilisation maritimes.