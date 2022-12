Centrafrique: Wagner accuse la France après une attaque contre un responsable russe

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé la France après une attaque au colis piégé en Centrafrique ayant blessé vendredi, un représentant de Moscou dans ce pays d’Afrique où sont déployés des combattants de Wagner.

Dmitri Syty, un représentant de la Russie en Centrafrique, a été blessé vendredi par l’explosion d’un colis piégé. « Le chef de la Maison russe (le centre culturel, ndlr) a reçu vendredi un colis anonyme, l’a ouvert et une explosion s’est produite », a indiqué le service de presse de l’ambassade russe, cité par l’agence de presse officielle TASS, précisant que ce responsable, Dmitri Syty, était hospitalisé avec des « blessures sérieuses« .

Selon Evguéni Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner qui a accusé la France pour cet incident, Dmitri Syty a, avant de perdre connaissance, lu une note accompagnant le colis qui disait « C’est pour toi, de la part de tous les Français, les Russes ficheront le camp d’Afrique.«

« Je me suis déjà adressé au ministère russe des Affaires étrangères pour qu’il lance une procédure afin de déclarer la France comme Etat soutien du terrorisme », a affirmé Evguéni Prigojine, cité par son service de presse.

Des menaces

Evguéni Prigojine a assuré aussi que Dmitri Syty avait également reçu des menaces en novembre visant son fils qui vit en France. Une source diplomatique russe à Bangui interrogée par l’agence Ria Novosti a indiqué que la victime avait reçu le colis à son domicile, qui n’est pas sur le territoire de l’ambassade.

L’influence russe monte en flèche en Afrique. D’après les officiels occidentaux, Moscou s’étend de plus belle sur le continent africain ces dernières années à travers le groupe de sécurité privée russe, Wagner qui est déjà présent en Centrafrique et serait aussi sur place au Mali et au Burkina Faso. Des déclarations que les autorités des pays concernés rejettent avec fermeté, disant ne signer de partenariat qu’avec l’Etat russe.