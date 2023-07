Centrafrique: un casque bleu rwandais de la MINUSCA tué lors d’une attaque

- Publicité-

Un casque bleu rwandais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a été tragiquement tué lors d’une attaque menée par des éléments armés dans la préfecture de la Haute-Kotto.

Lundi, un casque bleu rwandais a perdu la vie lors d’une patrouille de la Force de la MINUSCA, située à seulement 3 kilomètres de Sam-Ouandja, dans le nord-est de la République centrafricaine. Selon le communiqué officiel de la MINUSCA, lors de cette attaque, les soldats de la paix ont réussi à neutraliser trois éléments armés tandis qu’un autre a été capturé.

Valentine Rugwabiza, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et cheffe de la MINUSCA, a vivement condamné cette attaque qualifiée d' »outrageuse » contre les casques bleus. Elle a réaffirmé l’engagement inébranlable de la MINUSCA à maintenir une posture robuste pour protéger les populations civiles en collaboration avec les autorités centrafricaines.

- Publicité-

La représentante spéciale a salué la réaction rapide et ferme de la patrouille du contingent rwandais, qui a réussi à repousser les éléments armés et à protéger la population de Sam-Ouandja. La MINUSCA poursuit ses efforts pour sécuriser la région, avec l’arrivée de renforts de casques bleus le 5 juillet dernier, ainsi que des patrouilles régulières de la force et de la police dans la ville et ses environs.

Cette attaque survient à la suite d’une autre attaque meurtrière perpétrée par des éléments armés contre la ville de Sam-Ouandja le 4 juillet, qui a été repoussée grâce à l’intervention rapide de la Force de la MINUSCA. Les autorités centrafricaines sont appelées par la MINUSCA à faire tout leur possible pour identifier les responsables de cette attaque odieuse contre les soldats de la paix et à les traduire en justice.