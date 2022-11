Centrafrique: le mandat de la MINUSCA prorogé

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a prorogé lundi, le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca). Renouvelé d’un an, le nouveau mandat court jusqu’au 15 novembre 2023.

Après 8 ans de présence en Centrafrique, le mandat de la MINUSCA qui est renouvelé chaque année, a été objet de débats au Conseil de Sécurité de l’ONU, le lundi 14 novembre 2022. Débats houleux, l’ONU est tout de même parvenue à renouveler le mandat de la MINUSCA, bien que difficilement, jusqu’au 15 novembre 2023.

La résolution a été adoptée par 12 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Chine, Gabon et Russie). Ce renouvellement maintient intact l’effectif de 14 400 militaires et 3 020 policiers de la MINUSCA. Peu de changement du côté des tâches prioritaires : la Minusca doit toujours protéger les civils et appuyer le processus de paix et l’accord politique du 6 février 2019.

La France s’est félicitée du renouvellement du mandat de la MINUSCA. « Cette résolution maintient le mandat robuste de la MINUSCA, qui opère dans un environnement difficile. La situation en République centrafricaine demeure fragile et le pays a encore besoin de la MINUSCA », a réagi l’Hexagone.

Ce renouvellement intervient alors que la situation sécuritaire en Centrafrique commence à se stabiliser et que la MINUSCA est décriée par une majeur partie de la population.