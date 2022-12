Centrafrique: 2 rebelles et un civil tué dans une attaque terroriste contre l’armée

L’armée centrafricaine a annoncé ce mercredi, la mort de deux rebelles et d’un civil, dans une attaque des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) contre la base de l’armée au centre-sud du pays.

L’attaque, selon l’agence anadolu, a eu lieu à Bokolobo, une localité de la préfecture d’Ouaka, au centre-sud de la Centrafrique. Menée par des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), l’offensive a ciblé la base des forces armées centrafricaine de la localité.

Les échanges de tirs qui ont été d’une extrême violence, ont fini par virer à l’avantage de l’armée qui a repoussé stratégiquement l’attaque. Le bilan annoncé par l’armée, fait état de deux rebelles et un civil tués. Un soldat a été blessé, et évacué sur Bambari, à 60 km de Bokolobo, selon la radio de l’ONU en Centrafrique, Guira FM.

« La situation est sous contrôle. Les FACA ont réussi à repousser les rebelles et les riverains sortent déjà de leurs cachettes pour reprendre leur train quotidien », a rassuré le chef d’Etat-major des Forces armées centrafricaines.

La Centrafrique est depuis, confronté à une crise humanitaire qui s’est aggravée avec le temps. « En 2023, 3,4 millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire et de protection, soit une augmentation de 10% comparé à 2022. Parmi elles, 2 millions de personnes auront des besoins complexes et sévères menaçant leur bien-être physique et mental », a annoncé OCHA (bureau de coordination de l’action humanitaire de l’ONU) dans un rapport publié fin novembre dernier.