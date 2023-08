Centrafricaine: 13 morts dans une attaque meurtrière près de la frontière tchadienne

Une attaque violente perpétrée par des hommes armés non identifiés à Diki, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, a entraîné la mort de treize civils et deux blessés.

Dans une violence tragique, le village de Diki, situé à environ 500 km au nord de la capitale Bangui et près de la frontière tchadienne, a été la cible d’une attaque meurtrière perpétrée par des dizaines d’hommes armés non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur des civils, tuant treize personnes et en blessant deux autres.

Selon les rapports du site « Koaci », les assaillants ont trompé les hommes du village en les rassemblant sous prétexte de vouloir échanger avec eux, puis ils ont subitement ouvert le feu, provoquant une tragédie dévastatrice.

Cette attaque survient juste après le référendum constitutionnel organisé par le président Faustin Archange Touadéra. Cependant, ce référendum a été boycotté par les principaux partis d’opposition, les organisations de la société civile et les groupes armés. Le nouveau texte constitutionnel proposé prévoit d’allonger la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans et de supprimer la limite de mandat.

Le président Touadéra a été vivement critiqué, car ses adversaires l’accusent de chercher à se maintenir au pouvoir en utilisant cette réforme constitutionnelle controversée. Cette situation de tension politique suscite des inquiétudes quant à la stabilité du pays, avec des conséquences tragiques pour les civils innocents pris au milieu de la violence.