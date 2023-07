CEDEAO: parti avec beaucoup d’espoirs du Nigéria, les choses se compliquent pour Patrice Talon

Avant d’embarquer pour Niamey où il préside une délégation de la CEDEAO, le chef de l’Etat béninois, le président Patrice Talon, s’est confié sur l’urgence de la situation et l’espoir qu’il nourrit pour le rétablissement de l’ordre constitutionnelle. Mais la confirmation du coup d’état complique désormais la mission.

Dans la situation confuse qui a prévalu ce mercredi, au Niger, la CEDEAO s’est montrée assez réactive. En dehors de la réaction du président de l’organisation sous régionale, des émissaires ont été dépêchés à Niamey pour entamer des pourparlers avec le chef des mutins. Patrice Talon désigné pour présider la délégation s’est confié sur l’urgence de la mission. «

« La situation est suffisamment préoccupante pour que la Cédéao et le président Tinubu, le président du Nigeria, voisin du Niger, avec le Bénin, voisin du Niger également, nous prenions la chose au sérieux et agissions rapidement », avait -t-il confié, selon des propos rapportés par Africaho.

Selon le chef de la délégation de la CEDEAO, même quand ce qui n’est pas acceptable se fait, « il faut que dans la paix on puisse corriger cela », a confié Patrice Talon avant de s’envoler pour le Niger. Le chef de l’exécutif béninois s’est rendu à cette mission avec beaucoup d’espoirs. L’espoir surtout de sauver les meubles et aider président Bazoum à maintenir son fauteuil.

Seulement, les choses se sont compliquées pour le missionné de la CEDEAO désormais coincé dans un couvre feu avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Niger avec l’annonce par les mutins et l’armée de la fin du régime Bazoum. « Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu’à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour, de 22 heures à 5 heures du matin sur toute l’étendue du territoire jusqu’à nouvel ordre », a fait savoir le colonel-major.

Cette déclaration faite dans la nuit de ce mercredi par le Conseil qui dirige provisoirement le Niger réduit les marges de manœuvre de l’émissaire de la CEDEAO. En tout cas, cette première expérience confiée au chef de l’Etat béninois, Patrice Talon qui auparavant, évitait toute sollicitation diplomatique pour la gestion de quelque situation que ce soit dans son pays, semble mal partie.

Au regard de la situation, avec les exemples que constituent le Mali et le Burkina Faso, il serait désormais difficile pour l’émissaire de la CEDEAO d’obtenir un retour à l’ordre constitutionnelle au Niger.