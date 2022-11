CEDEAO: Embalo appelle à une plus grande solidarité, Buhari réitère l’engagement du Nigéria

Les présidents Umaro Sissoco Embaló et Muhammadu Buhari ont assisté à l’ouverture de la deuxième session ordinaire 2022 du Parlement de la CEDEAO, à Abuja, le lundi 28 novembre 2022. A cette occasion, le dirigeant bissau-guinéen a appelé à une plus grande solidarité entre les pays africains et Buhari a réitéré l’engagement du Nigéria à soutenir la CEDEAO.

Le président de la Guinée-Bissau et président de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Umaro Sissoco Embalo, et le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont coprésidé la cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO.

Dans son discours d’ouverture, Embalo a appelé à une plus grande solidarité entre les pays africains pour relever les défis qui touchent l’ensemble du continent. Il a mis en évidence des questions telles que les crises relatives à la santé, à l’alimentation, à la démocratie, au développement durable, à l’immigration et aux effets néfastes

Le président Buhari a, à son tour, salué les efforts du Parlement de la CEDEAO pour promouvoir l’intégration régionale, une démocratie plus forte et une bonne gouvernance. Il a en outre rassuré le Parlement de la CEDEAO sur l’engagement indéfectible de son pays à soutenir la CEDEAO dans ses efforts pour rétablir la démocratie au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.

Dans ses remarques, le président du Parlement de la CEDEAO, Sidie Mohamed Tunis, a noté que le budget consolidé 2023 de la CEDEAO, qui est le principal point de l’ordre du jour de la session, a été préparé en vue de répondre aux besoins de la population de la région.