Cécile Cassel témoigne de mains au cul pendant les prises en pleine affaire Patrick Bruel

Cécile Cassel raconte des gestes et comportements déplacés subis sur un tournage, sans révéler l’identité de l’homme visé, et met en cause un système professionnel qui a, selon elle, laissé faire ces agissements. Ses déclarations ont été tenues lors du podcast ACTe, Le Podcast animé par Bertrand Marcos.

Invitée de l’émission, la comédienne a décrit des scènes répétées de harcèlement : « Je travaillais avec un acteur qui se comportait très mal et le réalisateur ne me protégeait pas du tout. Il était totalement témoin de tout ça », a-t-elle déclaré, rapportant des attitudes allant du langage abusif à des contacts physiques intrusifs. Elle a détaillé : « Il parlait mal, il mettait des mains au cul pendant les prises quand ça ne se voyait pas, il ne me donnait pas la réplique« .

Soucieuse de ne pas identifier l’intéressé, Cécile Cassel a précisé que l’acteur en question était décédé. Elle a imputé ces comportements à une dynamique de pouvoir : « s’autorisait ça parce que c’était un mec très connu, plus âgé et qu’il estimait qu’il avait tous les droits« . La comédienne a également pointé la responsabilité du réalisateur et de l’entourage professionnel : « C’était un gros con, il était horrible. […] On était entouré que de gens toxiques. Là, on était vraiment au cœur du système, au cœur de l’aspect systémique des abus« , a-t-elle affirmé, des propos qui, selon le reportage, ont suscité de vives réactions.

Les révélations dans le sillage d’autres affaires médiatisées

Ces témoignages s’inscrivent dans un contexte où de nombreuses voix du monde culturel évoquent des comportements inappropriés et des abus. Dans le même temps que les prises de parole de Cécile Cassel, la presse rappelle que d’autres personnalités font l’objet d’accusations. Parmi elles, Patrick Bruel est cité dans l’article comme étant visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles.

Sur ces accusations, l’artiste conteste fermement. Sur Instagram, Patrick Bruel a écrit : « Jamais je n’ai forcé une femme« , ajoutant « Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties« , selon le texte reproduit dans le compte rendu. Il y affirme par ailleurs vouloir se défendre « pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public » et invoque la présomption d’innocence ainsi que le droit à une enquête équitable.

Les éléments publiés mentionnent que ces affaires ont relancé le débat sur la protection des victimes et le rôle des responsables de production et de réalisation sur les plateaux, sans apporter d’autres précisions factuelles nouvelles sur les faits dénoncés ou sur d’éventuelles procédures en cours.