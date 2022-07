CdM 2030 : les 15 stades que propose l’Espagne pour accueillir la compétition

Pour la Coupe du Monde 2030, l’Espagne et le Portugal ont décidé de faire une candidature commune pour l’organisation de la compétition. Ce jeudi, la Fédération espagnole de football a dévoilé les 15 stades pré-sélectionnés pour abriter l’événement.

A quelques mois de la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar, l’organisation des éditions suivantes est déjà d’actualité. Si on sait que le Mondial 2026 sera co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, l’édition de 2030 n’a toujours pas été attribuée. Et pour les 100 ans de la plus prestigieuse des compétitions de football, l’Espagne et le Portugal ont décidé de déposer une candidature commune.

A cet effet, la Fédération espagnole de football a dévoilé ce jeudi, une liste de 15 stades pré-sélectionnés pour accueillir les matchs de l’édition 2030 de la Coupe du Monde. Sans surprise, on retrouve les plus grandes enceintes de la Liga, notamment le Camp Nou (FC Barcelone), le Metropolitano (Atletico de Madrid), le Santiago Bernabéu (Real Madrid), Mestella (Valence), Anoeta (Real Sociedad) ou San Mamés (Bilbao).

🏟️ ¡Estos son los 𝟭𝟱 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗡̃𝗢𝗟𝗘𝗦 candidatos a sede para el Mundial 2030!



🌟 Buscamos el sueño mundialista con ilusión y mucho trabajo.



🤝 @selecaoportugal.#Vamos2030 pic.twitter.com/ocd071ebwC — RFEF (@rfef) July 14, 2022

D’autres stades ont été choisis comme le Riazor (La Corogne), El Molinón (Gijón), Balaídos (Vigo), La Romareda (Saragosse), le RCDE Stadium (Cornellà-El Prat), La Cartuja (Séville), La Rosaleda (Málaga), l’Estadio de Gran Canaria (Las Palmas) et la Nueva Condomina (Murcie). Selon la presse espagnole, sur ces 15 stades 11 seront choisis définitivement et les trois autres iront au Portugal (les deux stades de Lisbonne et celui de Porto).

Toutefois, il faudra attendre novembre pour que la candidature commune des deux pays soit finalisée et mai 2024 pour savoir qui accueillera la compétition. Pour rappel, le Paraguay, l’Argentine, le Chili et l’Uruguay réfléchissent également à déposer une candidature commune pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.