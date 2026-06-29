CDM 2026, Brésil – Japon: les compositions officielles sont tombées

Le Brésil et le Japon s’affrontent ce lundi au NRG Stadium de Houston pour une place en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti doit composer sans Raphinha, tandis que Hajime Moriyasu est privé de Takefusa Kubo. Découvrez les onze entrants des deux formations.

Le tableau des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce lundi avec une affiche prometteuse entre le Brésil et le Japon. Les deux sélections se retrouvent au NRG Stadium de Houston avec un billet pour les huitièmes de finale en jeu. Le coup d’envoi est prévu à 18 heures (GMT+1). Pour cette rencontre à élimination directe, Carlo Ancelotti a dû revoir ses plans. Le sélectionneur de la Seleção est privé de Raphinha, forfait en raison d’une blessure. En son absence, Vinicius Junior mènera l’attaque brésilienne aux côtés de Matheus Cunha et du jeune Rayan.

Au milieu de terrain, Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá seront chargés de dicter le rythme du jeu, tandis que Marquinhos portera le brassard de capitaine en défense devant Alisson. Le Japon aborde également cette affiche avec une absence de poids. Toujours blessé, Takefusa Kubo ne figure pas dans le groupe. Hajime Moriyasu fait confiance à Daichi Kamada pour animer le jeu, avec Junya Ito, Daizen Maeda et Ayase Ueda en attaque. Le brassard de capitaine revient à Ritsu Doan.

Les compositions officielles :

Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos (cap.), Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá – Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.

Japon : Suzuki – Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito – Doan (cap.), Kamada, Sano, Nakamura – Junya Ito, Ayase Ueda, Daizen Maeda.