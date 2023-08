CDM 2023 (F): « Vous avez le pouvoir de nous convaincre », le discours de Infantino qui fait polémique

-Publicité-

Ce vendredi, le président de la FIFA Gianni Infantino a tenu son discours de clôture de la Coupe du monde féminine 2023. Il a notamment tenu des propos jugés condescendants et sexistes.

Après plusieurs semaines de cérémonies, la Coupe du monde féminine 2023 prend fin dimanche prochain, avec la finale qui va opposer l’Angleterre et l’Espagne. A deux jours de ce choc, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu son discours de clôture du tournoi ce vendredi. Il a notamment exhorté les joueuses à le convaincre – lui et les hommes en général – à faire plus pour le football féminin. Des propos qui ne passent pas dans le monde du football.

« Je dis à toutes les femmes – et vous savez que j’ai quatre filles, donc j’en ai quelques-unes à la maison – je dis à toutes les femmes, que vous avez le pouvoir de changer. Choisissez les bonnes batailles. Choisissez les bons combats. Vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Faites-le. Faites-le simplement.« , a-t-il lancé, relayé par RMC Sport. « Avec les hommes, avec la Fifa, vous trouverez des portes ouvertes. Il suffit de pousser les portes. Elles sont ouvertes. Et faites-le aussi au niveau national, dans chaque pays, au niveau continental, dans chaque confédération.« , a-t-il ajouté.

Il poursuit, en évoquant notamment l’égalité des salaires en Coupe du monde masculine et féminine: « Continuez simplement à pousser, gardez l’élan, continuez à rêver, et allons vraiment vers une égalité totale. Pas seulement l’égalité des salaires en Coupe du monde, qui est un slogan qui revient de temps en temps. L’égalité salariale en Coupe du monde, on va déjà dans ce sens. Mais cela ne résoudrait rien. C’est peut-être un symbole mais ça ne résoudrait rien,

parce que c’est un mois tous les quatre ans et ça concerne quelques joueuses parmi des milliers et des milliers de joueuses. Nous devons garder l’élan. Nous devons le pousser. Nous devons viser l’égalité, mais nous devons le faire pour de vrai. Et vous, ici dans cette salle, toutes les femmes dans cette salle, vous avez le pouvoir de le faire. Alors croyez-y.«

Gianni Infantino a aussi invité les médias à s’investir davantage dans la couverture de tels évènements. « Nous avons également besoin que les médias poussent de chez eux, car il est impossible qu’il y ait eu 39 journalistes italiens au Qatar, où l’Italie ne s’est pas qualifiée, et zéro en Nouvelle-Zélande et en Australie, où l’Italie est qualifiée.« , lâche-t-il.

