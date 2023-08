CDM 2023 (F): Megan Rapinoe dézingue le président de la Fédération espagnole

-Publicité-

Au cœur de la polémique, après avoir embrassé une joueuse espagnole après la finale de la Coupe du monde féminine en 2023, le président de la Fédération espagnole de football est critiqué de toutes parts. Et c’est autour de la légende américaine Megan Rapinoe de tacler sévèrement Luis Rubiales.

«Cela m’a fait réfléchir à tout ce que nous devons endurer. Il y avait une autre image qui signalait un niveau si profond de misogynie et de sexisme dans cette fédération et chez cet homme (Rubiales, ndlr) au coup de sifflet final, saisissant juste son entrejambe. Dans quel genre de monde à l’envers sommes-nous ? Sur la plus grande scène, où vous devriez faire la fête, Jenni (Hermoso) doit être agressée physiquement par ce type», a-t-elle lâché avec colère lors d’un entretien accordé à The Atlantic.

Megan Rapinoe est une attaquante légendaire de l’équipe féminine des États-Unis. Âgée de 38 ans, elle a remporté les victoires de la Coupe du Monde en 2015 et 2019 avec l’équipe américaine. À présent, elle se prépare à prendre sa retraite sportive avec l’OL Reign et a déjà tourné la page de sa carrière internationale après sa participation au récent Mondial.

La Fédération espagnole convoque une réunion d’urgence

La Fédération Espagnole de Football (RFEF) a communiqué la tenue prochaine d’une assemblée générale extraordinaire prévue pour le vendredi 25 août. Cette réunion est programmée en réponse à la situation pressante engendrée par les actions du président de l’organisation. Celui-ci a effectué un geste inattendu en embrassant l’attaquante Jennifer Hermoso directement sur les lèvres pendant la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du Monde Féminine à Sydney.

« La Fédération souhaite informer que les procédures internes concernant les questions d’intégrité sont ouvertes« , précise le communiqué de la RFEF publié ce mardi soir. Cette réunion pourrait aboutir à la démission de Luis Rubiales. Mais, selon les informations rapportées mardi par AS, ce dernier n’a pour l’instant aucune intention de se retirer.

