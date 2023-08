CDM 2023 (F): l’Espagne dompte la Suède et file en finale, après un scénario fou

L’Espagne a arraché sa qualification pour la finale de la Coupe du monde féminine 2023, ce mardi. Au terme d’un scénario complètement fou, la Roja s’est imposée face à la Suède (2-1).

La première affiche des demi-finales de la Coupe du monde féminine 2023 s’est déroulée ce mardi. Ce choc a opposé l’Espagne et la Suède, deux candidats au titre après leur parcours maîtrisé jusqu’ici. Au terme d’une rencontre qui s’est emballée dans les derniers instants, ce sont les Espagnoles qui ont décroché la victoire sur le score étriqué de 2-1 et se qualifient ainsi pour la finale de la compétition.

Malgré un match plutôt plaisant, il a fallu attendre la 81e minute de jeu pour voir le premier but de la partie. Dominatrices, les Espagnoles ouvraient le score grâce à une frappe de Paralluelo au niveau du point de penalty (1-0). On pensait alors que la rencontre était pliée, mais le meilleur était encore à venir. Les Suédoises ont rapidement réagi et égalisé sur une reprise du plat du pied droit de Blomqvist (1-1, 88e).

Néanmoins, les joueuses de l’équipe espagnole ne se sont pas laissées abattre, et seulement deux minutes plus tard, elles ont récupéré l’avantage grâce à une frappe nette de Carmona (2-1, 90e). Le score n’évoluera plus avant la fin de la rencontre. En finale, l’Espagne affrontera le vainqueur de la confrontation entre l’Australie et l’Angleterre. En revanche, nouvelle désillusion pour la Suède, qui devra aller chercher le bronze samedi.

