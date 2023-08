CDM 2023 (F): les compos officielles de France-Maroc

Dernier représentant du continent africain encore en lice, le Maroc affronte la France ce mardi, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après s’être qualifié pour le deuxième tour d’un Mondial pour la première fois de son histoire en éliminant l’Allemagne, le Maroc tentera de créer un nouvel exploit contre la France en huitièmes de finale. Pour y arriver, le sélectionneur des Marocaines Reynald Pedros, qui affronte son pays natal, a aligné le onze qui a dominé la Corée du Sud puis la Colombie (1-0). Lahmari et Jraïdi vont évoluer en attaque alors que Nakkach et Chebbak formeront le duo au milieu. Derrière, on retrouve Benzina ou encore El-Chad.

En face, la France va tenter d’assumer son statut de favorite pour la rencontre. Le sélectionneur des Bleues Hervé Renard titularise les mêmes joueuses qui ont dominé le Brésil (2-1) lors du deuxième match de groupe. Seule Lakrar quitte le onze, touchée à la cuisse gauche, elle est remplacée par De Almeida en charnière centrale et formera un duo avec Renard. Pour rappel, le vainqueur de ce duel retrouvera l’Australie, pays hôte, en quarts de finale.

Les compos officielles

France : Peyraud-Magnin – Périsset, De Almeida, Renard, Karchaoui – Dali, Geyoro, Toletti, Bacha – Le Sommer, Diani.

Maroc : Er-Rmichi – Aït El-Haj, El-Chad, Benzina, Redouani – Ouzraoui Diki, Nakkach, Chebbak, Tagnaout – Lahmari, Jraïdi.

