CDM 2023 (F): la France sereine avant d’affronter l’Australie en quarts

La France va défier l’Australie en quarts de finale, samedi prochain, de la Coupe du monde féminine 2023. Une opposition qui n’effraie pas les Bleues, malgré la pression d’affronter l’un des pays hôtes de la compétition.

Sans broncher, l’équipe nationale française a confirmé sa supériorité contre le Maroc ce mardi, lors des huitièmes de finale du tournoi de la Coupe du monde féminine 2023. Dans un match à sens unique, les Bleues ont largement dominé les Lionnes de l’Atlas à Adelaïde, avec un score final de 4-0. Cette performance éclatante leur ouvre les portes des quarts de finale, où elles retrouveront l’Australie, l’un des pays co-organisateurs de la compétition (aux côtés de la Nouvelle-Zélande).

Ce match tant attendu entre la France et l’Australie est prévu pour samedi prochain, au Suncorp Stadium de Brisbane, en présence d’une foule enthousiaste de plus de 50 000 spectateurs qui soutiendront ardemment les Matildas. Cependant, cela ne semble pas troubler Wendie Renard (33 ans), une figure expérimentée au sein du vestiaire français.

« Il y aura tout un pays en face, c’est normal. On est ici en Australie. Il y aura une belle ambiance. Il va falloir bien récupérer. On a eu la chance de pouvoir les jouer juste avant la Coupe du monde (défaite 1-0 en amical, le 14 juillet à Melbourne, ndlr) donc il y aura des enseignements à tirer, même si forcément c’est différent, puisque là, ce sera en compétition.

Mais avec la fatigue, l’enchaînement des matchs, il y a des failles des deux côtés. A nous d’être costauds et de ne rien laisser à l’adversaire. En tout cas, on est prêtes. On donnera tout et moi je serai encore en mission (sourire).« , a réagi la défenseure de l’OL à RMC.

Même état d’esprit chez Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France (92). « On sait ce que c’est de jouer à la maison. On l’a vécu il y a quatre ans (lors du Mondial 2019 organisé en France, ndlr). On sait que le public va être avec elles. Tout le stade va être pour l’Australie. A nous de bien nous préparer à ça (…)

Le plus important, c’est d’aller de l’avant et de continuer à progresser. On est encore en train de monter en puissance, donc c’est de bon augure pour la suite. On arrive avec le plein de confiance« , a-t-elle expliqué à RMC. Les Australiennes sont prévenues.

