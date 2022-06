CdM 2022 : un simulateur désigne le vainqueur de la compétition

Selon une simulation de The Analyst, la France est la nation qui a le plus de chances de remporter la Coupe du Monde 2022, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.

A quelques mois de la Coupe du Monde 2022, The Analyst a réalisé une simulation sur les chances de chaque nation qualifiée de remporter le trophée le 18 décembre prochain. Et après 1000 versions différentes, les algorithmes ont désigné la France comme favorite à sa propre succession. L’équipe dirigée par Didier Deschamps vient en tête dans 17,93% des cas.

Avec un effectif exceptionnel, emmené par Kylian Mbappé et Karim Benzema, les Bleus pourraient donc conserver leur titre de champion du monde, une prouesse réalisée jusqu’ici par seulement deux nations, l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958, 1962).

Derrière la France, le Brésil arrive à la deuxième place des candidats à la victoire finale lors de ce Mondial qatari (15,73%). Pour rappel, l’équipe de Neymar n’a plus gagné la Coupe du monde depuis 2002. Suivent l’Espagne (11,53%), l’Angleterre (8,03), la Belgique (7,90), les Pays-Bas (7,70), l’Allemagne (7,21) et l’Argentine de Lionel Messi (6,45).

A noter qu’aucun pays africain n’a été retenu après les multiples versions de la simulation, comme potentiel vainqueur de la prochaine messe mondiale du football. Le champion d’Afrique en titre, le Sénégal, a seulement 0,19% de chances de remporter le tournoi selon les algorithmes de The Analyst.