CdM 2022: Patrice Talon séduit par le parcours de l’équipe marocaine

Le président Patrice Talon a échangé avec les dirigeants de clubs sportifs ce jeudi 22 décembre 2022. Au cours de cette séance d’échanges qui s’est tenu en présence du ministre des sports, le président béninois a exprimé son admiration pour l’équipe marocaine de football dont la performance lors du mondial est salué par plus d’un.

La performance de l’équipe marocaine à la coupe du monde 2022 ne laisse personne indifférente. Patrice Talon est encore sous le charme et en parle avec fierté. « Nous avons tous regardé les matchs de la coupe du monde avec beaucoup d’intérêts, beaucoup d’enthousiasmes, même avec fierté pour certains matchs. Nous avons vu cette demi-finale entre la France et le Maroc qui a suscité beaucoup de fierté sur le continent africain pour une première participation ‘une équipe africaine dans le carré final », a-t-il déclaré.

Pour le président béninois, le Maroc méritait d’être qualifié pour la finale de cette compétition mondiale. « Ils en avaient non seulement la capacité et le talent, mais la rage de vaincre. On a pu voir combien de gens ont été malheureux après l’élimination du Maroc parce qu’on était si près du but », a-t-il dit.

« Les joueurs africains brillent »

Dans une analyse globale, Patrice Talon fait constater que les joueurs africains brillent à travers le monde et que « les nations africaines ont commencé à lever leur niveau de jeu au niveau du foot ».

Malheureusement, ce sont seulement quelques pays qui portent le flambeau. Je suis très jaloux de voir que ce sont les mêmes qui portent le flambeau depuis si longtemps. Mais ça me donne aussi la conviction que c’est le travail durable qui paie. Patrice Talon

Patrice Talon nourrit le rêve de voir le Bénin parmi ces quelques rares pays qui portent le flambeau du foot africain à l’international. Face aux dirigeants des clubs béninois de football, le Chef de l’Etat a lancé un appel à la constance dans le travail et la synergie d’action pour qu’un jour le Bénin puisse aussi fait rêver comme le Maroc dans le domaine du foot et des autres disciplines.

Il a rappelé que l’Etat a déjà montré la voie et fait montre d’une volonté affichée de faire développer le secteur sportif. « Je vous ai invités pour faire un peu le point de notre début. L’Etat a montré sa volonté d’impulser le développement sportif, la compétition, en réalisant quelques infrastructures, une première série. Nous avions réalisé 22 stades en plus de ce que nous avions dans le pays et une autre série va bientôt démarrer », a-t-il notifié.