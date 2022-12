CdM 2022: Luis Suarez félicite Lionel Messi après le sacre de l’Argentine

Dans un message posté sur Twitter ce lundi, Luis Suarez a adressé ses félicitations à Lionel Messi pour son sacre lors de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine.

Vainqueurs de la Coupe du monde 2022 ce dimanche, Lionel Messi et l’Argentine sont à l’honneur. Les hommes de Lionel Scaloni sont plébiscités par la presse mondiale, les observateurs et les acteurs du football pour leur couronnement contre la France. Et les anciens coéquipiers de la Pulga ne sont pas du reste.

Après Neymar, qui a félicité son ami, c’est autour de Luis Suarez de s’exprimer sur le sacre de son ancien coéquipier au FC Barcelone. « Félicitations mon ami ! Tu es champion du monde. Laisse-les dire ce qu’ils veulent, tu es et tu seras le meilleur », a déclaré l’attaquant de 35 ans. Pour rappel, les deux hommes ont évolué ensemble au FC Barcelone entre 2014 et 2020, en remportant notamment une Ligue des champions.

Feliciataciones amigo! 🏆



SOS CAMPEÓN DEL MUNDO 🤯



Que digan lo que quieran, sos y serás el mejor 🐐 pic.twitter.com/2tzjtzfPX0 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 18, 2022

Lionel Messi, de son côté, n’a pas caché son énorme joie après avoir remporté le seul titre qu’il lui manquait encore. «Tout cela est fou. Il a fallu attendre longtemps et c’est bien de la ramener ici maintenant. Cette victoire est belle. On la désirait beaucoup. J’ai juste dit que Diego (Maradona) allait me la donner. J’avais le sentiment que c’était pour lui, vu comment ça se passait. C’est fou, ça donnait envie, mais c’est la plus belle chose qui soit. Regarde ce que c’est, c’est beau.

Je la voulais très fort. C’est le moment d’être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou. J’ai hâte d’y être pour m’amuser avec les gens. Je voulais clore ma carrière avec cette Coupe, Dieu merci il m’a tout donné. Presque boucler ma carrière sur ça, parce que ce sont les dernières années, c’est impressionnant», a déclaré le septuple Ballon d’Or au micro de la télé argentine TyC Sport et relayé par Foot mercato après la finale.