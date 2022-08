CdM 2022: les seconds maillots du Maroc, du Sénégal et du Ghana dévoilés

Ce lundi, l’équipementier Puma a dévoilé les maillots extérieurs de plusieurs nations. On retrouve notamment les secondes tuniques du Maroc, du Sénégal et du Ghana.

Dans quelques mois, le gratin du football mondial sera réuni au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, annoncée comme unique par les organisateurs. Alors que les derniers détails se peaufinent, plusieurs nations ont commencé par dévoiler leur maillot pour la compétition. Ce lundi, Puma a rendu public, les tuniques extérieures de plusieurs pays africains. C’est le cas du Maroc, du Sénégal, champion d’Afrique en titre, et du Ghana.

Maillot extérieur du Maroc

La couleur dominante de ce maillot des Lions de l’Atlas est le blanc, avec des bandes rouge et vert sur le col et les manches. “C’est dans les détails”, a écrit Puma pour accompagner la photo du maillot sur Twitter. Pour rappel, lors de ce mondial qatari, le Maroc évoluera dans le F, en compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie.

It's in the details 🇲🇦



The 2022 @EnMaroc Away kit, out now.

Maillot extérieur Sénégal

De son côté, le Sénégal garde son vert traditionnel. Le jaune, le vert et le rouge ont été rajoutés au col et aux manches. Les Lions de la Teranga évolueront dans le groupe A, lors de la prochaine messe du football mondial, avec le Qatar (pays organisateur), l’Equateur et les Pays-Bas. Une poule à la portée des coéquipiers de Sadio Mané, qui visent le meilleur parcours possible dans la compétition.

Lions of Teranga 🇸🇳



The 2022 @Fsfofficielle Away kit, out now.

Maillot extérieur Ghana

“L’audace rencontre la fierté”, écrit Puma pour présenter ce maillot extérieur des Black Stars. Tout en rouge, cette tunique reprend les couleurs du drapeau ghanéen sur sa face. Qualifié surprise pour le tournoi en éliminant le Nigeria, le Ghana compte sur ses nouveaux internationaux, dont la star de Liga Inaki Williams, pour faire un bon parcours au Qatar. Les coéquipiers des frères Ayew évolueront dans le groupe de la mort, avec le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud.

Bold meets proud 🇬🇭



The 2022 @ghanafaofficial Away kit, out now.