CdM 2022: le Brésil dévoile son maillot inspiré du jaguar

La Fédération brésilienne de football a présenté dimanche le maillot de la Seleçao pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une tunique inspirée du jaguar, un mammifère carnivore.

Encore quelques mois à attendre, et les meilleures nations du monde se réuniront au Qatar à l’occasion de la Coupe du Monde 2022. En attendant le début de la compétition, les sélections qualifiées commencent par dévoiler leur maillot pour cette messe mondiale du football. Ce dimanche, le Brésil a présenté sa tunique, pour le tournoi prévu du 21 Novembre au 18 Décembre prochain. Un maillot qui met à l’honneur le Jaguar, félin très répandu dans le pays de Jair Bolsonaro.

Si la tunique des quintuples champions du monde est, sans surprise, jaune avec des fines bandes vertes et noires au niveau du col et au bout des manches, Nike, l’équipementier de la sélection brésilienne, a souhaité rendre hommage à « la force et à la puissance du jaguar » avec des taches discrètes imprimées.

Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.#VesteAGarra

A partir de 8 de agosto: Vendas exclusivas em https://t.co/TL4pzSrDRm pic.twitter.com/0XnJDYsKcZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2022

Un maillot sublime qui ravit les joueurs brésiliens. Casemiro l’a validé sur les réseaux sociaux. Richarlison est séduit aussi : « Il n’y a rien de mieux au monde que de porter le maillot de l’équipe brésilienne. C’est celui-là qui fait peur aux adversaires. Avec la Coupe du monde qui approche, ça te donne des papillons dans le ventre« , a déclaré sur le site de Globo l’attaquant de Tottenham

Pour rappel, présent dans le groupe G de ce Mondial qatari, le Brésil défiera la Serbie (le 24 novembre), la Suisse (28) et le Cameroun (2 décembre). Une première étape pour les coéquipiers de Neymar, vers leur sixième étoile dans la plus prestigieuse des compétitions de football.