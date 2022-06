CdM 2022 : la FIFA autorise 26 joueurs par équipe (officiel)

Dans un communiqué publié sur son site ce jeudi, la FIFA annonce qu’elle porte à 26 la liste des joueurs convoqués par sélection pour la Coupe du Monde 2022.

La Coupe du monde 2022 va débuter le 21 novembre prochain au Qatar. Une date inhabituelle qui va bouleverser le calendrier des championnats à travers le monde, et agir sur les conditions physiques des joueurs. Dans ce contexte, la FIFA a décidé de prendre une décision importante et inédite. En effet, l’instance faîtière du football mondial a décidé de porter à 26 la liste des joueurs convoqués par sélection pour le prochain Mondial, contre 23 joueurs maximum auparavant.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FIFA explique : “• Le nombre maximum de joueurs sur la liste de libération a été augmenté de 35 à 55. • Le nombre de joueurs à inclure dans la liste finale a été porté à au moins 23 et à un maximum de 26. • La dernière journée au niveau du club pour les 23 à 26 joueurs nommés sur la liste finale aura lieu le 13 novembre 2022. • Pas plus de 26 personnes (jusqu’à 15 remplaçants et 11 officiels d’équipe – l’un de ces officiels doit être le médecin de l’équipe) seront autorisées à s’asseoir sur le banc de l’équipe.”

En clair, les équipes qualifiées pour le Mondial Qatari, pourront compter trois joueurs de plus que lors des éditions précédentes. Mais cette mesure n’est pas obligatoire et certains sélectionneurs peuvent décider de se contenter de 23 joueurs, la limite minimum.