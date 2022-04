Impérial avec le Real Madrid, Karim Benzema a mis la planète foot à ses pieds la semaine dernière avec une prestation XXL face à Chelsea en Ligue des champions. Pour Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo doit remercier dieu et Karim Benzema.

Mercredi dernier, Karim Benzema a ébloui le monde du foot de par sa classe et son niveau énorme. Auteur d’un triplé dont deux têtes à couper le souffle, le numéro 9 du Real Madrid est sur la continuité d’une saison XXL. Tout le monde a été bluffé, même Antonio Cassano. Et si Cristiano Ronaldo a autant excellé en ayant atteint la barre des 800 buts en carrière, Karim Benzema n’y est pas étranger.

« Chaque jour, Cristiano doit prier Benzema et le remercier d’avoir joué avec lui. On le voit maintenant : Benzema partait pour 18-20 buts et cette année il en a 50, entre les buts et les passes décisives. Avant, il était au service de Cristiano qui marquait 50 buts par an. Cristiano est maintenant un joueur différent, même à la Juve il l’était. Benzema est un avant-centre avec les pieds de Zidane » a déclaré l’ancien attaquant de 39 ans lors d’un passage sur Bobo TV, la chaîne Twitch de Christian Vieri.

Une pluie de records

Avec ce triplé inscrit dans un stade anglais en phase à éliminatoire directe de Ligue des champions, Benzema devient le second joueur à réaliser un pareil exploit après le brésilien Ronaldo Nazario en avril 2003.

Avec ce deuxième triplé consécutif en phase à élimination directe après celui réalisé face au PSG, KB9 se hisse désormais à la deuxième place derrière le portugais Cristiano Ronaldo (saison 2016-2017) dans la liste des joueurs qui ont réalisé un tel exploit.

Avec son chef d’œuvre du mercredi soir, Karim Benzema est désormais impliqué sur 50 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Au Real Madrid, seul Cristiano Ronaldo a atteint un tel bilan personnel au XXIe siècle, le Portugais l’a fait huit fois.

Mais ce n’est pas tout puisque le Merengue détient désormais seul la casquette de l’unique joueur français à inscrire 11 en Ligue des champions sur une saison. Seul, Just Fontaine, lors de la saison 1958-1959 a réussi à inscrire 10 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

