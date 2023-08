Carlo Ancelotti: « Vinicius doit apprendre à se déplacer dans l’axe »

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce jeudi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a encore évoqué le nouveau positionnement de Vinicius Jr sur le terrain. Et le technicien italien estime que son joueur doit encore apprendre à se déplacer dans l’axe.

Avec le départ inattendu de Karim Benzema, parti pour l’Arabie Saoudite cet été, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a décidé de repenser son système de jeu. Out le 4-3-3 qui laisse désormais place au 4-4-2 avec Vinicius Jr et Rodrygo en attaque. Un nouveau plan de jeu qui semble gêner Vini, même si ce dernier compte déjà un but en trois sorties. Il doit donc encore s’améliorer et s’adapter à son nouveau rôle.

En conférence de presse ce jeudi, avant le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo en Liga, Ancelotti a d’ailleurs estimé que son nouveau numéro 7 doit encore apprendre à se déplacer dans l’axe. « Je pense que Rodrygo n’a aucun problème, il est habitué à jouer plus axial. Vinicius s’adapte très bien parce qu’il a eu de nombreuses opportunités. La vérité, c’est que je ne suis pas en train de la forcer. Il a la qualité pour choisir. Dans l’axe, il peut marquer en une touche, ce qu’il ne peut pas faire sur le côté. J’ai eu un joueur, Inzaghi, qui a marqué 200 de ses 300 buts à une touche. Je ne dis pas qu’ils sont similaires mais Vinicius doit apprendre à se déplacer dans l’axe.« , a-t-il déclaré.

Désormais, Vinicius Jr sait ce qu’il doit améliorer pour atteindre un nouveau palier de sa progression. S’il réussit, il boostera certainement ses statistiques, ce qui confortera sa place parmi les meilleurs joueurs du monde.

