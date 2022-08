Carlo Ancelotti: « Nous sommes prêts  » pour la Supercoupe

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a accordé une interview à l’UEFA à quelques jours de disputer la Supercoupe d’Europe face à l’Eintracht Franckfort.

Le 10 Août prochain, le Real Madrid débutera officiellement sa saison contre l’Eintracht Francfort, lors de la Supercoupe d’Europe. Interviewé par l’UEFA à quelques jours de ce duel, l’entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, s’est longuement exprimé sur cette finale.

« Nous avons un peu plus de désavantages que l’Eintracht, qui commence sa saison plus tôt, mais nous allons jouer pour gagner. Nous regardons vers l’avant et non vers l’arrière. Les victoires de l’année dernière renforcent ce que nous croyons, mais nous devons nous concentrer sur les matchs à venir. Au cours de la saison à venir, il y a six titres en jeu, et nous voulons nous battre pour chacun d’entre eux« , a d’abord expliqué le technicien italien, avant de faire le point sur son futur adversaire.

« L’année dernière, l’Eintracht a réalisé quelque chose de spécial parce qu’il ne faisait pas partie des favoris. Ils ont joué de grands matchs, gagnant contre Barcelone au Camp Nou en jouant un style de football de contre-attaque, avec une grande attention à la défense et des transitions rapides. » Carlo Ancelotti poursuit en faisant un point sur la motivation de ses joueurs avant ce match:

« Nous sommes prêts. L’équipe est déjà en grande forme. La joie et la satisfaction que l’on ressent après de telles victoires ont tendance à persister, vous donnant l’impression que personne ne devrait jamais prendre votre place. Et c’est une motivation assez forte pour continuer à gagner. » Le Real Madrid joue toutes les finales pour les gagner, et la Supercoupe d’Europe ne fera pas exception. L’Eintracht Francfort est prévenu.