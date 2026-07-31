Capitaine Agueh Worou, héros et martyr

Le Capitaine Agueh Worou Yliassou était de ces officiers dont l’engagement forçait le respect et dont l’exemple survit au temps. Meneur d’hommes, guerrier dans l’âme et profondément attaché à son métier de soldat, il a marqué de son empreinte les opérations conduites dans la Pendjari entre 2021 et 2022.

Je n’oublierai jamais cet officier au tempérament de feu, habité par un sens exceptionnel du devoir et profondément respecté par ses hommes.

Formé à l’Académie militaire Marien Ngouabi du Congo, il a servi au sein du 1er Bataillon des Commandos Parachutistes où il s’est rapidement distingué par son audace, son goût de l’action et sa force de caractère. Ces qualités lui ont naturellement valu d’être engagé dans l’opération « Paix sur le Bénin », mise en œuvre pour faire face à la menace terroriste dans le département de l’Atacora.

Le 1er décembre 2021, alors qu’il commandait la Force de Réaction Rapide en position de réserve à Porga, la position dite « Campement » fut attaquée à l’aube. Alerté, le Capitaine Agueh intervint sans délai avec un effectif réduit. En moins de huit minutes, il neutralisa un premier groupe ennemi et permit à la section attaquée de reprendre l’initiative. Surpris par la rapidité et la vigueur de cette riposte, les assaillants se replièrent en abandonnant sur le terrain armes et munitions et cadavres. Cette action demeure pour moi l’une des plus belles illustrations du courage et du leadership militaire.

Le 26 juin 2022, lorsque le commissariat de Matéri fut à son tour pris sous le feu ennemi, il démontra une nouvelle fois les mêmes qualités. Alors même que son véhicule était encore en approche, il engagea le combat avec une remarquable détermination et mit hors de combat deux assaillants. Déstabilisés par l’intensité de la réaction, leurs compagnons prirent la fuite.

Au fil des mois, l’opération « Paix sur le Bénin » céda la place à l’opération « Mirador ». Dans ce cadre, le Capitaine Agueh participa à de nombreuses missions et contribua de manière décisive à plusieurs succès opérationnels. Son engagement, son sens du sacrifice et sa détermination lui valurent l’estime unanime de ses supérieurs, de ses pairs et de ses subordonnés. De tels officiers sont aujourd’hui des espèces rares ; il nous appartient d’en recréer par l’exemple et la formation.

Le 30 juillet 2022, au retour d’une opération particulièrement réussie au cours de laquelle il venait de mettre définitivement hors de combat quatre assaillants qui tentaient de s’infiltrer dans le dispositif de son sous-groupement, son embarcation chavira dans les eaux de la Pendjari. Son corps fut retrouvé le lendemain, 31 juillet. Son arme, toujours fermement serrée dans sa main. Il présentait une image saisissante : celle d’un guerrier dont le sens du devoir demeurait intact jusque dans la mort. Cette disparition tragique ajouta à la douleur de la perte, l’amertume d’un départ prématuré que rien ne laissait présager. Ceux qui l’ont connu garderont le souvenir d’un homme qui avait choisi de servir jusqu’au bout, avec courage, loyauté et abnégation.

Ce n’est sans doute pas un hasard si la 17ᵉ promotion de l’École Nationale des Officiers a choisi de porter son nom. Au-delà de l’hommage rendu à un homme, ce choix consacre un modèle de commandement, de bravoure et de dévouement à la Nation.

Puisse son parcours continuer d’inspirer les générations futures, car le Capitaine Agueh Worou Yliassou fut plus qu’un officier : il fut un chef. Plus qu’un chef : un exemple. Plus qu’un exemple : une source d’inspiration pour tous ceux qui ont fait le serment de servir.