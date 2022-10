CAN U23 (Q): en attendant la remontada face au Soudan, les Ecureuils Espoirs s’offrent les U20 en amical

Les Ecureuils Espoirs ont battu leurs jeunes frères des U20 (2-0), mercredi, en match de préparation pour la manche retour du deuxième tour préliminaire de la CAN U23 face au Soudan.

Les Ecureuils Espoirs se sont déjà mis dans la préparation de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la CAN U23. Malmenés par le Soudan à Khartoum, les Béninois doivent inverser la tendance à Cotonou ce weekend. Et pour mener à bien cette mission, les poulains du sélectionneur Bruno Adula ont livré un match amical contre l’équipe locale des U20. Les cadets sont également en stage d’une semaine, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans qui se tiendra en 2023 en Egypte.

Au terme de cette rencontre, la sélection U23 s’est imposée sur le score logique de 2-0. Sans doute sevrés des erreurs de débutants qu’ils ont collectionnées au Soudan, les Espoirs béninois ont montré un visage beaucoup plus rassurant. Certes, il reste encore des choses à parfaire, mais une base semble se dessiner. Henry Uché (70′) et Roméo da-Costa (77′) sont les buteurs de cette rencontre.

Pour rappel, le Bénin s’est incliné sur le score de 2-0 face au Soudan lors de la manche aller du second tour préliminaire de la CAN U23. Dominés de la tête et des épaules dans une rencontre visiblement à sens unique, les Béninois ont assisté impuissant à la démonstration de force de l’équipe adverse.

Dès la première période de jeu, les Écureuils U23 ont encaissé le premier but dans le temps additionnel. La deuxième période a été salée pour les hommes de Bruno Goudjo Adoula. Dominés outrageusement par leur adversaire, Abdul karim Rahman, le gardien titulaire et ses coéquipiers n’ont pas pesé devant les Soudanais. Ces derniers ont retrouvé le fond des filets en corsant l’addition.

L’expédition décevante de la sélection nationale s’est donc conclut sur ce score de deux buts à zéro. Les Béninois retrouveront leur bourreau ce dimanche au stade Général Mathieu Kérékou pour la seconde manche. Une victoire avec deux buts d’écart est indispensable pour les Ecureuils pour continuer à espérer disputer la phase finale de cette compétition continentale.