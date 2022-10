CAN U23 (Q)-Bénin: Charbel Gomez réintégré sous caution

Exclu du rassemblement dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23 pour comportement anti-professionnel, Charbel Gomez a été réintégré chez les Ecureuils Espoirs après avoir présenté ses excuses publiques et payé une amende de 500 mille, a annoncé Africawebactu citant une source proche de la sélection béninoise.

Il aura simplement suffi d’une excuse publique et d’une amende pour que Charbel Gomez retrouve la place au sein des Ecureuils Espoirs. Exclu pour comportement anti-professionnel, l’international béninois a réintégré le rassemblement en vue de la double confrontation face au Soudan, comptant pour le deuxième tour préliminaire de la CAN U23.

« Charbel Gomez reprend ce jour le chemin des entraînements avec la sélection nationale des U-23, après avoir présenté ses excuses publiques et payé une amende de 500 mille selon le règlement intérieur de l’équipe nationale », informe Africawebactu citant une source proche de la sélection. Le joueur de 21 ans devrait assister aux séances d’entraînement de ce jeudi avec le groupe de l’entraîneur Bruno Goudjo Adoula, précise le média local.

Les excuses publiques de Charbel Gomez

Convoqué avec les U23 béninois dans le cadre de ces phases éliminatoires de la Coupe d’Afrique de la même catégorie, qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Charbel Gomez avait décidé de vaquer à ses autres occupations au lieu de rejoindre le groupe. Un comportement peu responsable qui avait déclenché le courroux du staff technique qui a rayé son nom de la liste.

Une sentence qui avait finalement fait réagir l’ancien buteur d’ESAE qui a expliqué les raisons de son acte et présenté ses excuses à son staff technique et au peuple béninois. « Aux peuples béninois, au coach, au staff technique… J’aimerais m’excuser pour ce qui s’est produit. J’avais pas l’intention de refuser de rejoindre le groupe. Je me suis dit, comme en équipe nationale A, quand on rentre, on va chez soi, on salue la famille et on se rejoint à l’hôtel à midi. Je me suis dit que c’est pareil vu que je n’avais pas le programme et tout. Donc, je voudrais vraiment m’excuser auprès du peuple béninois, chez le coach et son encadrement technique« , avait-t-il déclaré dans des propos relayés par Megasportsmedia, au lendemain de son exclusion.

Exemptés du premier tour, les Ecureuils Espoirs défient le Soudan en double confrontation (21–23 octobre 2022/28–30 octobre 2022), avec pour objectif de décrocher leur billet pour le dernier tour avant la phase finale du tournoi. Déjà Battus par l’Egypte (0-0, 0-2), les Béninois ont subi mardi une nouvelle désillusion, cette fois-ci contre le club congolais d’AS Vita Club (1-2) en amical.