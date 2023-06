CAN 2023 (Q): Sadio Mané et Mounié titulaires, les compos officielles de Bénin-Sénégal

-Publicité-

Le Bénin affronte le Sénégal ce samedi soir (20h GMT+1) au stade Général Mathieu Kérékou, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Enfin le jour J. Le Bénin défie le Sénégal ce samedi soir, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Deuxièmes du groupe L, à égalité de points avec le Mozambique (3è), les Guépards visent leur première victoire sur le terrain, face aux Lions de la Téranga, déjà qualifiés, en quête d’une 5è victoire consécutive dans ce tournoi.

Pour cette confrontation, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a composé un 4-3-3 très remanié. Dans les cages, on retrouve Seny Dieng derrière le rideau défensif composé de Abdou Diallo – Abdoulayr Seck, Formose Mendy et Ismail Jakobs. Le trio le trio Pathe Ciss, Krepin Diatta et Pape Gueye forme l’entrejeu. Devant, Sadio Mané, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson se chargeront de l’animation offensive.

En face, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rorh, a aligné Steve Mounié et Jodel Dossou en attaque, alors que Saturnin Allagbé jouera le rôle de dernier rempart. Stéphane Sessegnon démarre lui, sur le banc.

Les compos officielles des deux équipes

Onze de départ du Bénin

Saturnin Allagbe, Kaled A. Adenon ©, Olivier Verdon, Steve Mounie, Aiyegun Tosin, Abdoul Rachid Moumini, Ishola Junior Olaïtan, Dodo Dodji Dokou, Jodel Dossou, Rodrigue Kossi,Rabiou Sankamao

Onze de départ du Sénégal

Seny Timothy Dieng, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Nicolas Jackson, Sadio Mane (C), Ismaila Pathe Ciss, Ismail Joshua Jackobs, Krepin Diatta, Ismaila Sarr, Pape Alassane Gueye, Pape Alassane Gueye, Abdou Lakhad Diallo

