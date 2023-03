CAN 2023 (Q)/Rwanda-Bénin: les Guépards s’envolent pour Kigali

Les Guépards du Bénin se sont envolés, ce lundi 27 mars, pour le Rwanda dans le cadre du match de la quatrième journée des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

La sélection béninoise affronte son homologue rwandaise ce mercredi 29 mars au stade Pelé Kigali, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards se sont envolés pour Kigali dans l’après-midi de ce lundi. La délégation est arrivée à l’aéroport international Bernardin Gantin aux environs de 14 heures, avant de s’embarquer pour la capitale rwandaise. Le groupe fera entre-temps escale à Addis-Abeba, en Ethiopie, avant de rejoindre la ville hôte.

Les Guépards déjà à l'aéroport de Cotonou pour rejoindre Kigali les prochaines heures.#Guépards#Bénin#wasexo pic.twitter.com/ViuTjg2ujz — Hugues Zinsou Zounon (@HuguesZounon) March 27, 2023

Le Bénin, qui a été tenu en échec 1-1 à domicile, se trouve dans l’obligation de remporter une victoire contre le Rwanda pour se relancer dans la course à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Les Guépards, qui ne compte qu’un seul point au classement, sont logés à la dernière place du groupe L. En revanche, le Rwanda occupe la troisième position du classement avec deux points après les trois premières journées. Bien que les Amavubi visent leur deuxième qualification de l’histoire, les Guépards espèrent pour leur part décrocher leur cinquième participation à la CAN.

En cas de victoire à Kigali, le Bénin pourra toujours espérer se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Cependant, il faudra également espérer que le Mozambique ne parvienne pas à battre le Sénégal plus tôt dans la journée du mardi 28 mars. Pour cette quatrième journée de rencontre, Gernot Rohr a enregistré le retour de son arrière droit, Melvyn Doremus, absent lors de la rencontre aller en raison de suspension pour accumulation de cartons.