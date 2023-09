CAN 2023 (Q): plusieurs Guépards déjà à Cotonou

-Publicité-

Les joueurs retenus par le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, pour le dernier match des qualifications à la CAN 2023, ont commencé à rallier Cotonou. Le reste du groupe est attendu lundi et Mardi

Le Bénin se trouve à un tournant décisif de sa quête pour la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui se tiendra en Côte d’Ivoire. Le 9 septembre prochain, les Guépards affronteront le Mozambique sur son propre terrain. Dans le but impératif de décrocher leur précieux billet pour le prestigieux tournoi de football africain, le sélectionneur national, Gernot Rohr, a récemment annoncé la composition d’un groupe de 25 vaillants joueurs.

Parmi les sélectionnés, plusieurs ont déjà rejoint le rassemblement ce dimanche au Novotel de Cotonou. Au nombre des premiers arrivés il y a Saturnin Allagbé, Andréas Hountondji, Cédric Hountondji, Mohamed Tijani, Steve Mounié, Jodel Dossou, Junior Olaitan, Youssouf Assogba, Stéphane Sessegnon et Marcel Dandjinou. A noter que Sessi d’Almeida, sorti sur blessure à la sixième minute ce samedi lors du match Pau vs Rodez, a déjà rejoint le groupe. Ces Guépards seront rejoints par le reste de leurs coéquipiers lundi et mardi.

Parmi les joueurs attendus pour ce jour, on retrouve Serge Obassa, Hassane Imourane, Sankamao Rabiou, Prince Ricardo Dossou, Rachid Moumini, Karo Tchéchao, Marcellin Koukpo, Dokou Dodo, Rodrigue kossi et Tosin Aiyégun. Pour finir, Matteo Ahlinvi et David Kiki seront à Cotonou le mardi.

Pour rappel, les Guépards effectueront leur première séance d’entraînement ce lundi (16h30), sous la direction de leur entraîneur en chef, Gernot Rohr. Cette séance sera suivie de plusieurs autres notamment mardi, mercredi et le jeudi, avant le départ pour Maputo, où ils affronteront le Mozambique samedi.

