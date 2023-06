CAN 2023 (Q): mauvaise nouvelle pour les Guépards avant Bénin-Sénégal

-Publicité-

Déjà une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur du Bénin, Gernot Rorh, à quelques jours de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Sénégal. Le technicien français sera privé de Cèbio Soukou, forfait pour cette réception des Lions de la Téranga.

C’est sans doute un gros coup dur pour Gernot Rorh, à une semaine de la réception du Sénégal, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards affronteront en effet les Lions de la Téranga, le 17 juin prochain, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une mission périlleuse pour le sélectionneur national qui va défier les champions d’Afrique en titre et déjà qualifiés pour la phase finale en Côte d’ivoire. Et pour ne rien arranger, le technicien franco-béninois sera privé de l’un de ses cadres pour ce combat David vs Goliath.

Convoqué avec 24 autres pour cette phase qualificative, Cèbio Soukou ne fera pas le voyage à Cotonou. Le joueur de Bandirmaspor en Turquie est blessé et est forfait pour ce match contre la bande à Sadio Mané. Déjà absent lors de la troisième et quatrième journée face au Rwanda, le milieu de terrain béninois va donc de nouveau décliner l’appel de sa sélection nationale.

Gagner pour conserver ses chances

Vainqueur du Rwanda sur tapis vert pour le match de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023, selon la dernière décision de la CAF, le Bénin est deuxième au classement dans le groupe L, devant le Mozambique mais à égalité de point avec les Mambas (4 points). Avec désormais leur destin entre leur main, les Guépards n’auront plus qu’à faire de bons résultats lors des deux dernières journées pour être parmi les qualifiés pour la grande messe continentale. Notamment contre les champions d’Afrique en titre, déjà qualifiés pour cette CAN ivoirienne. Rendez-vous donc le 17 juin à partir de 20 heures pour le dénouement de cette bataille.

