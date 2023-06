CAN 2023 (Q): le Bénin démarre son stage avec un groupe presque au complet

-Publicité-

Le Bénin a entamé ce samedi les préparatifs de son match face au Sénégal, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards ont effectué cet après-midi leur première séance d’entrainement au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

C’est avec un groupe presque au complet que le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rorh, a effectué ce samedi sa première séance d’entrainement, en vue du match contre le Sénégal, le 17 juin prochain. Les Guépards affronteront en effet les Lions de la Téranga dans un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. C’est le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de cadre à ce premier échange entre le technicien franco-béninois et ses poulains.

Cette première séance a rassemblé 21 des 25 joueurs convoqués. En plus de Stéphane Sessegnon, qui a rejoint le groupe vendredi, les derniers à rejoindre l’équipe sont Steve Mounié, Khaled Adenon et le nouveau venu Halid Djankpata. Les quatre joueurs restants rejoindront le camp d’entraînement ce dimanche 11 juin 2023. Il s’agit de Marcelin Koukpo, Olivier Verdon, Rodrigue Kossi et Mohamed Tijani.

Au total, six séances sont prévues au programme de l’équipe béninoise jusqu’à la réception du Sénégal le 17 juin à 19h GMT. Pour rappel, le Bénin est deuxième du groupe L, à égalité de point avec le Mozambique (3è) mais loin derrière le Sénégal, déjà qualifié et assuré de finir premier. Une mission périlleuse pour les Béninois qui doivent arracher la victoire face aux champions d’Afrique pour se rapprocher de la qualification.

Programme complet du stage des Guépards du Bénin :

Samedi 10 Juin : Entraînement à 16h GMT au stade général Mathieu Kérékou

Lundi 12 juin : 16h GMT Entraînement au stade général Mathieu Kérékou

Mardi 13 juin : 16h GMT Entraînement au stade général Mathieu Kérékou

Mercredi 14 juin : 16h GMT Entraînement au stade général Mathieu Kérékou

Jeudi 15 juin : 16h GMT Entraînement au stade général Mathieu Kérékou ( huis clos)

Vendredi 16 juin : 18h GMT Entraînement au stade général Mathieu Kérékou huis clos mais 15 minutes ouvertes à la presse

Samedi 17 juin : Match Bénin # Sénégal

