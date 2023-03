CAN 2023 (Q): « la suite, c’est de battre le Sénégal », Gernot Rohr sur la 5è journée

Dos au mur après quatre journées, le Bénin affronte le Sénégal en juin prochain, pour le compte de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un « challenge magnifique », selon Gernot Rohr qui entend relever ce défi.

Avec seulement deux points au compteur, après quatre journées, le Bénin a presque dit adieu à la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les Guépards sont en effet derniers de la poule L, à trois points du Mozambique (2è, 4 points) et deux du Rwanda (3è, 3 points). Alors que son destin n’est plus entre ses mains, la team Bénin doit non seulement remporter ses prochains matchs, mais également espérer des contre performances de ses adversaires pour être du voyage en terre ivoirienne.

Une mission presque impossible pour les Béninois mais le sélectionneur Gernot Rohr veut y croire. En conférence de presse après le nul face au Rwanda (1-1) à Kigali, le technicien franco-allemand s’est projeté sur le choc de la cinquième journée contre le Sénégal. Un match prévu en juin prochain contre les Lions de la Téranga, déjà qualifiés et leaders du groupe.

« La suite, c’est un challenge magnifique. C’est de battre le Sénégal, champion d’Afrique. On va bien préparer, j’aurai le temps dans les prochains jours de peut-être retrouver d’autres joueurs, les voir jouer dans d’autres clubs, dans d’autres pays. Le gros travail, ça va être ça, trouver des joueurs meilleurs encore. Rien à dire de plus. On prépare maintenant le Sénégal« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Mégasportsmédia.