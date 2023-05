CAN 2023 (Q): la date de sortie de la liste de Gernot Rohr connue

-Publicité-

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, va publier, le 6 juin 2023, sa liste des joueurs convoqués pour la confrontation face au Sénégal, comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

A l’instar d’autres pays africains, le Bénin va retrouver les pelouses en juin prochain, dans le cadre les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les Guépards affronteront le Sénégal à Cotonou, à l’occasion de la cinquième journée des phases qualificatives. La team Bénin accueillera les Lions de la Téranga le 17 juin 2023 au stade Général Mathieu Kérékou.

En prélude à cette rencontre cruciale pour les Béninois, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, sera face à la presse, le 6 juin prochain. Il est attendu, au cours de cette conférence de presse, pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour cette échéance. Le technicien franco-allemand aura l’occasion de justifier ses choix dans le cadre de ce match.

« C’est toujours très compliqué de se qualifier mais on y croit »

Vainqueur du Rwanda sur tapis vert pour le match de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023, selon la dernière décision de la CAF, le Bénin revient à la deuxième place au classement dans le groupe L, devant le Mozambique mais à égalité de point avec les Mambas (4 points). Avec désormais leur destin entre leur main, les Guépards n’auront plus qu’à faire de bons résultats lors des deux dernières journées pour être parmi les qualifiés pour la grande messe continentale. Notamment contre les champions d’Afrique en titre, déjà qualifiés pour cette CAN ivoirienne.

Avec un effectif truffé de joueurs évoluant dans les plus grands champions européens, les Lions de la Téranga partent largement favoris face aux Béninois qui courent toujours derrière leur première victoire sur le terrain dans ces éliminatoires. Mais pour Gernot Rohr, une victoire contre les champions d’Afrique en titre n’est pas impossible.

Au micro du Team Média Officer Hugues Zinsou Zounon dans des propos relayés par Africa foot united, le technicien franco-allemand a assuré que les siens sont déterminés à dompter les Lions sénégalais, ou tout au moins faire un match nul contre les hommes d’Aliou Cissé.

« Mais c’est aussi une obligation de tout faire maintenant pour arriver à se qualifier pour cette prochaine CAN. Ça parait très difficile d’autant plus que nous avons le Sénégal et le Mozambique qui nous attendent pour nos derniers matchs et que nous avons perdu avant l’arrivée du nouveau staff contre le Mozambique 0-1 à domicile« , a déclaré Rohr.

Et que nous savons qu’en cas d’égalité que c’est le goal avérage particulier qui va compter. Donc c’est toujours très compliqué de se qualifier mais on y croit. On pense que le Sénégal, évidemment, à la meilleure équipe d’Afrique, ils sont champions. Ils vont venir qualifier, à Cotonou, ils vont venir avec beaucoup de confiance, mais on y croit. On pense que c’est possible de faire un exploit et de faire un résultat contre cette belle équipe», a-t-il ajouté.

