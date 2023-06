CAN 2023 (Q)-J5: bref aperçu sur les nouveaux venus dans la tanière des Guépards

-Publicité-

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a publié mardi sa liste des joueurs retenus pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Sénégal. Un groupe de 25 Guépards avec de nouvelles têtes. Zoom sur ces nouveaux venus.

Deuxième du groupe L grâce à sa victoire sur tapis vert face au Rwanda, le Bénin affronte le Sénégal, le 17 juin prochain, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match important pour les Guépards qui se rapprocheraient de la qualification en cas de victoire contre les Lions de la Téranga.

Et pour mener à bien cette mission dantesque, le sélectionneur national, Gernot Rohr a misé sur un groupe de 25 joueurs avec de nouvelles têtes. Dans cette liste, on note la présence de quatre nouveaux joueurs dont trois binationaux. Il s’agit de Halid Djankpata, Andreas Hountondji, Brandon Audrey Agounon et Prince Ricardo Dossou. Bref aperçu sur ces nouvelles trouvailles du technicien franco-allemand.

Halid Djankpata (Everton, Angleterre)

Halid Djankpata, originaire de Bassila au Bénin, a été appelé pour représenter l’équipe des moins de 20 ans lors de la Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie. Cependant, en raison d’une blessure, il a dû déclarer forfait. Né le 13 avril 2005 au Togo, ce jeune joueur de 18 ans a rejoint son père en Italie en 2006, accompagné de sa mère et de ses frères.

La famille d’Halid a ensuite déménagé en Angleterre, où il a passé des tests à Manchester City. Cependant, c’est à Everton qu’il a trouvé sa place depuis 2017, évoluant au sein de l’équipe des moins de 18 ans du club. Dès son arrivée, ce talentueux milieu de terrain a immédiatement fait sensation par ses performances, impressionnant tout le monde. Ses bonnes prestations lui ont valu une promotion chez les moins de 21 ans, où il a disputé 18 matchs et inscrit 2 buts.

Andréas Hountondji (US Orléans, France)

Andreas Hountondji, né à Montry en France, a été l’objet de nombreuses convoitises de la part des dirigeants béninois. Finalement, le joueur a décidé de rejoindre le pays d’origine de son père le 19 avril 2023. Mesurant 1m90, ce jeune de 20 ans évolue actuellement au sein de l’équipe de l’US Orléans en National 1 (D3) en France. Prêté par le Stade Malherbe Caen, le nouvel arrivant a marqué sept buts lors des 26 matchs de la saison en cours, démontrant ainsi ses qualités de joueur rapide et agile.

Brandon Audrey Agounon (US Orléans, France)

Brandon Audrey Agounon, joueur de l’US Orléans, est né à Caen en France. Âgé de 28 ans, ce milieu de terrain est issu d’un père béninois et d’une mère congolaise (RDC). Il s’apprête à vivre sa première sélection avec l’équipe nationale des Guépards. Au cours de la saison en cours, Audrey a participé à 17 matchs et a reçu 6 cartons jaunes.

Prince Ricardo Dossou (ASVO, Bénin)

Prince Ricardo Dossou est une grande surprise dans la liste, car il est le seul joueur local parmi les nouveaux sélectionnés. Âgé de seulement 17 ans, Prince est un talentueux milieu offensif excentré. Pour sa première expérience dans le championnat béninois, il a impressionné Gernot Rohr par son talent. Évoluant à l’Asvo, ce jeune joueur s’apprête à vivre sa première sélection avec l’équipe nationale. Doté d’une capacité à mettre les défenses adverses en difficulté, Prince a attiré l’attention du staff technique des Guépards à plusieurs reprises. Il fait partie des rares joueurs doués qui ont été sélectionnés dès l’âge de 17 ans.

