CAN 2023 (Q): « C’est possible de faire un exploit » face au Sénégal, Gernot Rohr

Invité à se prononcer sur le verdict de la CAF qui a donné le Bénin vainqueur du Rwanda sur tapis vert lors de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023, Gernot Rohr s’est projeté sur la prochaine sortie des Guépards face au Sénégal. Et le sélectionneur national estime que l’espoir est permis.

C’est une décision qui relance la course à la qualification de la CAN 2023 dans la poule L. Dans une correspondance adressée mardi aux Fédérations concernées, la CAF a décidé de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du Rwanda pour le match de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Bénin. Et l’instance a déclaré les Guépards vainqueurs de cette rencontre sur tapis vert. Conséquence, les Béninois gagnent trois points et remontent à la deuxième place au classement, devant le Mozambique.

Avec désormais leur destin entre leur main, Steve Mounié et ses coéquipiers n’auront plus qu’à faire de bons résultats lors des deux dernières journées pour être parmi les qualifiés pour la grande messe continentale. Une mission qui va commencer le 17 juin prochain, avec un choc face au Sénégal, au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou. Premiers au classement et déjà qualifiés, les Lions de la Téranga partent largement favoris pour cette rencontre où la défaite est interdite aux Béninois. Mais pour Gernot Rohr, une victoire contre les champions d’Afrique en titre n’est pas impossible.

« C’est toujours très compliqué de se qualifier mais on y croit »

Au micro du Team Média Officer Hugues Zinsou Zounon dans des propos relayés par Africa foot united, le technicien franco-allemand a assuré que les siens sont déterminés à dompter les Lions sénégalais, ou tout au moins faire un match nul contre les hommes d’Aliou Cissé.

« Mais c’est aussi une obligation de tout faire maintenant pour arriver à se qualifier pour cette prochaine CAN. Ça parait très difficile d’autant plus que nous avons le Sénégal et le Mozambique qui nous attendent pour nos derniers matchs et que nous avons perdu avant l’arrivée du nouveau staff contre le Mozambique 0-1 à domicile« , a déclaré Rohr.

Et que nous savons qu’en cas d’égalité que c’est le goal avérage particulier qui va compter. Donc c’est toujours très compliqué de se qualifier mais on y croit. On pense que le Sénégal, évidemment, à la meilleure équipe d’Afrique, ils sont champions. Ils vont venir qualifiée, à Cotonou, ils vont venir avec beaucoup de confiance, mais on y croit. On pense que c’est possible de faire un exploit et de faire un résultat contre cette belle équipe», a-t-il ajouté.

Rohr lance un appel au public

Pour ce grand rendez-vous, cruciale pour la team nationale, Gernot Rohr a demande le soutien du public. « Nous allons choisir des garçons motivés, jeunes, et dynamiques pour essayer de vaincre le Sénégal, au moins pour essayer de faire un match nul, ce qui serait déjà un très bon résultat. J’espère que le stade sera plein, que les supporters seront comme contre le Rwanda derrière leur équipe. Il y avait une formidable ambiance au stade et que nous auront la satisfaction de voir un bon match à Cotonou, au stade de l’amitié le samedi 17 juin à 20h», a-t-il conclu.

