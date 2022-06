CAN 2023 (Q): « ça va être compliqué mais pas impossible », David Kiki après Bénin vs Mozambique

Le défenseur latéral David Kiki a aussi réagi à la défaite des Écureuils du Bénin face au Mozambique (0-1) mercredi soir en éliminatoire de la CAN 2023. Un revers qui complique la tâche aux Écureuils mais la qualification pour la phase finale est toujours possible selon l’international béninois.

Le Bénin a essuyé mercredi sa deuxième défaite en phase qualificative de la CAN 2023. Battus par le Sénégal (3-1) samedi dernier, les Écureuils ont concédé ce soir un nouveau revers, cette fois-ci face au Mozambique au stade Général Mathieu Kérékou. Dans un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires, l’équipe béninoise s’est inclinée sur le score de 0-1.

Un double revers qui compromet les chances de qualification des Écureuils pour la phase finale du tournoi qui aura lieu du 23 juin au 23 juillet en terre ivoirienne. Dernière de la poule L avec zéro point, l’équipe nationale n’a plus droit à l’erreur et doit faire de bon résultat lors de ses prochaines sorties notamment la double confrontation contre le Rwanda en août prochain.

Une mission difficile mais pas impossible selon le défenseur latéral David Kiki. Muet depuis la cinglante défaite des siens contre les Mambas, le latéral gauche d’Arda Kardzhali en Bulgarie est enfin sorti de l’ombre et s’est prononcé sur cette rencontre. Et pour lui, ça va désormais être compliqué pour les Écureuils mais la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique en Côte d’Ivoire reste possible.

« Je suis vraiment déçu et abattu des deux premières journées des éliminatoires. On n’a pas été à la hauteur des objectifs qu’on s’est fixés mais nous sommes dans un domaine particulier qui est le football et on s’est très bien que tout peut arriver. Nous avons encore notre destin en mains. Certes ça va être compliqué mais pas impossible », a confié David Kiki dans un long message posté sur sa page Facebook.

Avant d’inviter le peuple béninois à soutenir son onze national en ces moments difficiles et non s’attaquer aux joueurs avec des projectiles à chaque défaite. « Je demanderai au peuple Béninois et aux vrais supporters qui nous soutiennent dans les moments difficiles comme dans les moments de joies de continuer à nous soutenir et nous donner la force. Ensemble on reviendra plus forts », a-t-il ajouté.