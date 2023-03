CAN 2023 (Q)/Bénin-Rwanda: un nouveau renfort pour les Guépards

Le nouveau sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a appelé un nouveau joueur pour compléter la liste des Guépards convoqués pour les 3è et 4è journées des éliminatoire de la CAN 2023. Il s’agit de l’attaquant de l’AS Cotonou, Soumaila Hounkpè.

Ils sont désormais 26 Guépards, convoqués pour la double confrontation face au Rwanda, les 22 et 27 mars prochain, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Le sélectionneur national, Gernot Rohr, a en effet procédé à l’ajout de Soumaila Hounkpè à sa liste des joueurs béninois appelés pour ce double duel.

Attaquant à l’AS Cotonou, Soumaila Hounkpè a été proposé par Moussa Latoundji, l’adjoint du sélectionneur béninois, qui l’a déjà convoqué en remplacement de Ange Josué Chibozo lors du dernier rassemblement de l’équipe nationale à Rabat au Maroc en 2022. C’est donc la deuxième convocation pour l’avant-centre qui va tenter de faire ses preuves lors de cette double confrontation, décisive pour les deux équipes.

Pour rappel, le match aller se tiendra à Cotonou le 22 mars, tandis que le match retour se tiendra le 27 mars au stade Huye. Les Guépards du Bénin se trouvent en difficulté, étant derniers du groupe L avec un score de 0 point, derrière le Sénégal (6 points), le Mozambique (4 points) et le Rwanda (1 point) après les deux premières journées.

Malgré ce handicap, Gernot Rohr se montre optimiste et espère un résultat favorable contre les Amavubi rwandais. « Pour l’instant, mes préoccupations se focalisent exclusivement sur les deux matchs face au Rwanda. Je suis conscient de la qualité de leur équipe. Nous allons tenter de récolter un maximum de points contre les Rwandais afin de nous relancer », a souligné Rohr. « Nous avons encore notre destin en main quant à notre qualification pour la CAN, et cela constitue notre premier objectif », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Cotonou.