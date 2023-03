CAN 2023 (Q)/Bénin-Rwanda: plusieurs Guépards déjà à Cotonou

Plusieurs internationaux béninois ont déjà rallié Cotonou dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Plusieurs rencontres se tiendront cette semaine à travers les pelouses africaines, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023. Egalement en course pour la phase finale, le Bénin croisera les crampons avec le Rwanda, les 22 et 27 mars prochain.

Les Guépards recevront les Amavubi mercredi prochain au stade Général Mathieu Kérékou, avant de se déplacer chez les Rwandais cinq jours plus tard. 26 joueurs avec plusieurs locaux sont appelés pour cette double confrontation.

Plusieurs internationaux béninois sont déjà à Cotonou en prélude à ces matchs dont le stage de préparation devrait démarrer ce lundi. Il s’agit de:

Saturnin Allagbé, Khaled Adénon, Olivier Verdon, Mattéo Ahlinvi, Ange Chibozo, Cédric Hountondji, Youssouf Assogba, Jodel Dossou, Melvyn Doremus,Aiyegun Tosin et Sessi d’Almeida.

Le capitaine Stéphane Sessegnon et le milieu de terrain de Smouha Francisco Dodo Dokou ont été les premiers à rejoindre le sol béninois. À ce lot se sont ajoutés les joueurs locaux convoqués. Le reste du groupe est attendu entre lundi et mardi.

Les Guépards du Bénin se trouvent en difficulté, étant derniers du groupe L avec un score de 0 point, derrière le Sénégal (6 points), le Mozambique (4 points) et le Rwanda (1 point) après les deux premières journées.

Malgré ce handicap, Gernot Rohr se montre optimiste et espère un résultat favorable contre les Amavubi rwandais. « Pour l’instant, mes préoccupations se focalisent exclusivement sur les deux matchs face au Rwanda. Je suis conscient de la qualité de leur équipe. Nous allons tenter de récolter un maximum de points contre les Rwandais afin de nous relancer », a souligné Rohr. « Nous avons encore notre destin en main quant à notre qualification pour la CAN, et cela constitue notre premier objectif », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Cotonou.