CAN 2023 (Q): 2ème séance d’entrainement des Guépards, le groupe au complet (photos)

Les Guépards du Bénin ont effectué leur première séance d’entrainement ce mardi 5 septembre 2023 à Cotonou. Le groupe est désormais au complet, avec l’arrivée de Mattéo Ahlinvi dans la soirée.

Les Guépards du Bénin sont en rassemblement à Cotonou, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Les Béninois affronteront le Mozambique le 9 septembre prochain à Maputo, à l’occasion de la sixième journée des phases qualificatives. Sous la houlette du sélectionneur Gernot Rohr, les fauves ont effectué mardi leur deuxième séance d’entrainement, dans le cadre des préparatifs de ce choc décisif.

24 joueurs sur les 25 convoqués ont pris part à ce second round des préparatifs, tenu au stade Général Mathieu Kérékou. Une séance déroulée dans une bonne ambiance, avec les Guépards qui ont effectué plusieurs exercices, allant de l’échauffement aux ateliers de circulation et de la conservation de balle et bien d’autres. Des exercices dont une partie a été ouverte au public.

A noter que le dernier joueur attendu, qui n’est autre que Mattéo Ahlinvi, a rejoint la tanière dans la soirée du mardi. Le groupe de 25 joueurs est désormais au complet et sera à l’entraînement ce mercredi après-midi, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une séance qui sera à huis-clos selon les informations de Roméo Aklozo.

Le Bénin sera face au Mozambique le 09 septembre prochain à 15h (GMT) à Maputo. Les Guépards doivent remporter la victoire afin de décrocher la qualification à la CAN 2023.

