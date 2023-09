CAN 2023: avec le Cameroun et sans le Bénin, les 24 qualifiés pour la phase finale (liste)

Les 24 équipes qualifiées pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire sont maintenant connues. Et il n’y a pas de surprises majeures, avec les grandes nations du football africain toutes présentes parmi les heureux élus.

Mardi soir, lors de la 6e journée cruciale des éliminatoires, le Cameroun a validé son billet pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Les Lions Indomptables, qui étaient dos au mur, ont répondu de manière impressionnante devant leur public en s’imposant 3-0 contre le Burundi.

Cette victoire a propulsé le Cameroun au sommet du groupe C, aux côtés de la Namibie, qui a terminé deuxième du même groupe. Ils rejoignent ainsi les 22 autres équipes qui se prépareront à l’excitant rendez-vous en Côte d’Ivoire en janvier. Parmi ces équipes, on retrouve des nations telles que le Sénégal, le Nigéria, le Ghana, ainsi que des petits poucets comme la Gambie et le Mozambique. Malheureusement, le Bénin a été éliminé après sa désillusion à Maputo le week-end dernier.

- Publicité-

Pour rappel, la CAN débutera le 13 janvier et se tiendra jusqu’au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Les fans de football attendent avec impatience le tirage au sort, qui aura lieu le 12 octobre prochain, pour connaître les groupes et les affiches de cette prestigieuse compétition.

Les sélections qualifiées pour la CAN 2023 :

1 Côte d’Ivoire (Groupe H- Pays-hôte)

2 Maroc (Groupe K)

- Publicité-

3 Algérie (Groupe F)

4 Sénégal (Groupe L)

5 Afrique du Sud (Groupe K)

6 Burkina Faso (Groupe B)

7 Tunisie (Groupe J)

8 Egypte (Groupe D)

9 Zambie (Groupe H)

10 Guinée Equatoriale (Groupe J)

11 Nigeria (Groupe A)

12 Cap-Vert (Groupe B)

13 Guinée-Bissau (Groupe A)

14 Mali (Groupe G)

15 Guinée (Groupe D)

16 Ghana (Groupe E)

17 Angola (Groupe E)

18 Tanzanie (Groupe F)

19 Mozambique (Groupe L)

20 Mauritanie (Groupe I)

21 RD Congo (Groupe I)

22 Gambie (Groupe G)

23 Namibie (Groupe C)

24 Cameroun (Groupe C)

Articles similaires