Cameroun : le blocage des téléphones non dédouanés doit commencer le 1er septembre, selon le ministre

Le blocage des téléphones non dédouanés sur les réseaux camerounais doit commencer le 1er septembre 2026, selon des reprises concordantes d’un communiqué attribué au ministre des Finances, dans le cadre de la phase finale de la réforme de dédouanement numérique des appareils.

Le ministère camerounais des Finances présente cette réforme comme effective depuis le 1er avril 2026 et affirme qu’elle n’introduit pas de nouvelle taxe, mais qu’elle modernise un prélèvement douanier déjà existant.

Selon les éléments repris du communiqué du 20 août, les appareils visés sont les terminaux qui se connecteront pour la première fois après le 1er septembre, ceux activés après le 1er avril sans régularisation malgré les alertes, ainsi que des appareils activés en groupe puis non utilisés de façon continue.

Les autorités douanières camerounaises présentent toutefois les téléphones déjà connectés au réseau local avant le 1er avril comme couverts par une amnistie fiscale.

Les usagers concernés sont invités à vérifier le statut douanier de leur appareil via les outils CAMCIS ou auprès des bureaux des Douanes pour régulariser leur situation avant l’entrée en vigueur annoncée du blocage.