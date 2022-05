C1: le Real Madrid détruit Mbappe et le PSG après la finale

Le Real Madrid et son président Florentino Pérez ont réglé quelques comptes avec Kylian Mbappé et le PSG, après la finale remportée face à Liverpool en Ligue des champions.

C’est une occasion qu’attendait visiblement le Real Madrid. Coiffé par le PSG dans le recrutement de Kylian Mbappé, à qui certains observateurs pensent que l’attaquant parisien s’est servi du club madrilène pour augmenter les enchères, le géant merengue a réglé samedi quelques comptes avec le Français et le club de la capitale.

En effet, après la finale face à Liverpool (1-0), remportée par la Casa Blanca qui décroche sa 14è titre en C1, le président merengue, Florentino Pérez, ne s’est pas prié pour asséner quelques tacles bien appuyés au champion du monde 2018.

« Le Real Madrid travaillera toujours afin d’avoir les meilleurs joueurs. Mais Mbappé, c’est déjà oublié, il ne s’est rien passé. Nous avons fait une saison parfaite et c’est un sujet qui est oublié. Aujourd’hui, Mbappé n’existe pas. Ce qui existe, c’est la fête du Real Madrid, a lancé aux médias espagnols le patron madrilène avant ensuite de s’attaquer au Paris Saint-Germain. Battre des clubs soutenus par des États ? Ils ont les plus gros budgets et c’est pourquoi ils ont les meilleurs joueurs. A Madrid, nous ne distribuons pas d’argent. Nous distribuons la morale et les valeurs. »

Et comme si cela ne suffisait pas, le président madrilène s’invitait par téléphone dans El Chiringuito et en remettait une deuxième couche sur Kylian Mbappé en réponse à une question d’un Josep Pedrerol forcément en pleine extase. Florentino Perez se lâchait un peu plus et se montrait plus agressif. « En ce moment, nous n’avons pas besoin qu’une star française vienne au Real Madrid. Nous avons fait Camavinga la saison passée, et notre équipe est compétitive (…) Mbappé n’est pas venu parce qu’il n’a pas voulu, c’est tout simple », a expliqué le président du club champion d’Espagne et champion d’Europe.

L’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, s’est aussi enjoint à la fête avec une petite pique contre son ancien club. « Le Real Madrid est le club le plus grand du monde et il a la plus grande histoire. On peut dire : Ici c’est le Real Madrid », a lancé, sur Canal+, Carlo Ancelotti, en référence au slogan du Paris Saint-Germain : « Ici c’est Paris ».