C1: « La France est responsable », Emmanuel Macron sur les incidents au stade de France

Les incidents constatés au stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid font toujours polémique dans la classe politique française avec le président Emmanuel Macron qui s’est aussi mêlé au débat

Le stade de France accueillait samedi dernier la finale de la Ligue des champions qui a opposé Liverpool au Real Madrid. Un duel au sommet qui a souri aux madrilènes qui ont remporté la rencontre sur le score de 1-0. Mais le match avait été entaché d’incidents avec des heurts qui ont éclaté à l’entrée du stade, retardant la finale de plusieurs minutes.

En effet, plusieurs supporters n’ont pas pu entrer à temps dans l’enceinte et des débordements ont perturbé la sécurité également. Des centaines de supporters de Liverpool notamment, qui avaient pourtant un billet pour le match, n’ont même pas pu entrer dans le stade. Un fiasco qui fait l’objet de polémique en France.

Selon le quotidien Football, le président français Emmanuel Macron serait très remonté contre ses ratées dans l’organisation et aurait demandé au ministre de l’intérieur d’assumer la responsabilité de la France dans ces incidents déplorables « On peut dire qu’il était furieux », a déclaré un proche du président Macron. « Il a été demandé expressément au ministre de l’Intérieur de monter au créneau et d’arrêter d’expliquer que nous n’étions responsables de rien », ajoute la source.

D’après la même source, Emmanuel Macron a considéré le « spectacle » de ce match entre Liverpool et le Real Madrid comme étant « pitoyable », « honteux » et « indigne de la France ».