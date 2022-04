C1: grosse bagarre dans le tunnel après Atletico Madrid vs Manchester City

Un violent affrontement a éclaté entre les joueurs des deux équipes dans le tunnel menant aux vestiaires après le match Atletico Madrid vs Manchester City (1-1) mercredi soir en Ligue des champions, a-t-on appris auprès de la presse européenne.

Le Wanda Metropolitano était mercredi le théâtre du choc entre l’Atletico Madrid et Manchester City. Un match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions. Une bataille qui a souri aux Cityzens qui se sont qualifiés pour les demi-finales. Fort de leur victoire 1-0 à l’aller, les Anglais ont su faire le dos rond pour conserver ce précieux avantage à Madrid. Malgré les assauts répétés des locaux et un match très tendu, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge. Un résultat qui fait les affaires de Manchester City qui retrouve le carré d’as pour la troisième fois de son histoire après les saisons 2015-16 et 2020-21.

Une désillusion par contre pour Diego Simeone et l’Atletico Madrid qui sont une fois de plus éliminés du tournoi. De quoi faire verser des larmes à Antoine Griezmann qui, à l’instar de son équipe, n’a jamais soulevé la coupe aux Grandes Oreilles. Mais il n’y a pas que des larmes qui ont coulé. Des coups de poings auraient également été assenés en fin de partie. En effet, une grosse bagarre a éclaté entre les joueurs des deux équipes alors que ces derniers se dirigeaient vers le tunnel, comme le rapporte RMC Sport. Selon le consultant Emmanuel Petit, un joueur des Colchoneros, Stefan Savic, aurait reçu un coup de poing au visage. Des images du tunnel montrent en effet une grosse échauffourée entre les joueurs à laquelle la police tente de calmer.

A l’origine des tensions, un mot déplacé qu’aurait lancé les Anglais à leurs homologues espagnols dans les couloirs menant aux vestiaires. En effet, selon les révélations du journaliste Alex Silvestre dans l’émission El Chiringuito, deux joueurs de Manchester City se seraient ostensiblement moqués des Colchoneros à la fin du match.

« Deux joueurs de City, entre rires et regards à des joueurs de l’Atlético, leur ont dit ‘Maintenant donnez des coups et défendez votre p… de maison’ », en référence sans doute au style ultra-défensif des Colchoneros. Des propos entendus par les Madrilènes qui ont tenté d’en découdre avec leurs vis-à-vis, entrainant une bagarre générale.

🚨 El DESENCANDENANTE de la TANGANA 🚨



😳 "Dos jugadores del CITY, entre risas y mirando a jugadores del ATLETI, les han dicho:



👉'Ahora, a pegar PATADAS y a defender a vuestra P*TA CASA'"👈



Información de @alexsilvestreSZ en #ChiringuitoAtleti pic.twitter.com/EklwT1Fzsh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2022

