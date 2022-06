C1: «Ce qu’ils ont fait c’est juste exceptionnel», Sadio Mané félicite (enfin) le Real Madrid

En regroupement avec le Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, Sadio Mané est revenu sur le sacre du Real Madrid en Ligue des champions. Et l’attaquant de Liverpool a félicité les madrilènes pour leur exploit.

Club le plus attitré dans cette compétition, le Real Madrid a remporté samedi sa 14è Ligue des champions. Les madrilènes ont décroché le sacre après leur victoire face à Liverpool en finale. Dans un match disputé au stade de France, qui a connu quelques incidents regrettables avec une rencontre qui a accusé plus d’une demi-heure de retard, les merengues ont pris le dessus sur les Reds grâce à un but opportuniste marqué par Vinicius Junior en seconde période.

Au grand dam du club de la Mersey et de son attaquant Sadio Mané, pourtant auteur d’un bon match. Le champion d’Afrique, grand artisan de la saison quasi-parfaite des Reds, n’a pas pu empêcher la défaite des siens, la faute notamment à un grand Thibaut Courtois, auteur de neuf parades exceptionnelles dont une frappe sèche du Lion de la Téranga détournée sur le poteau par le gardien de but madrilène.

Une grosse frustration pour Sadio Mané qui voit s’amenuiser ses chances de remporter le Ballon d’Or cette année. Mais le numéro 9 de Liverpool reste un bon perdant. En regroupement avec sa sélection nationale dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, l’attaquant de 30 ans est revenu sur le parcours du Real Madrid dans cette compétition. Et le vice-champion d’Angleterre a rendu un vibrant hommage aux merengues pour leur exploit dans ce tournoi où ils ont ont terrassés les meilleurs clubs en Europe avec des incroyables « Remontada ».

«Ils ont fait un parcours sans faute, c’est exceptionnel. Un parcours sans faute. Ils ont éliminé Paris, le champion d’Europe en titre Chelsea, puis Manchester City qui, pour moi, est la meilleure équipe au monde», a tonné Sadio Mané au micro de Canal+ avant de poursuivre : «Qu’est-ce j’ai à dire ? c’est juste exceptionnel…»

