C1: après sa défaite, Liverpool demande une enquête sur les incidents au stade de France

Battu par le Real Madrid en finale de Ligue des champions, Liverpool a demandé une enquête sur les incidents constatés au stade de France qui a fait retarder le match de quelques minutes, ont annoncé les Reds dans un communiqué.

Le Real Madrid et Liverpool s’affrontaient ce samedi au stade de France en finale de la Ligue des champions. Une rencontre au sommet qui a souri aux madrilènes qui ont décroché le sacre pour la quatorzième fois de leur histoire. Mais le match a pris du temps à démarrer. Prévu pour commencer à 19 heures (GMT), la partie a finalement pris son envol à 19h30 (GMT).

En cause, les incidents constatés à l’entrée du stade, à quelques minutes du coup d’envoi. En effet, plusieurs supporters n’ont pas pu entrer à temps dans l’enceinte et des débordements ont perturbé la sécurité également. Des centaines de supporters de Liverpool notamment, qui avaient pourtant un billet pour le match, n’ont même pas pu entrer dans le stade.

Une situation qui a déclenché l’ire de Liverpool qui a tapé du poing sur la table. Dans un communiqué, le club anglais a dénoncé le calvaire subi par ses supporters et annonce avoir ouvert une enquête. «Nous sommes extrêmement déçus des problèmes d’entrée dans le stade et de la rupture du périmètre de sécurité auxquels les supporters de Liverpool ont été confrontés ce soir au Stade de France. C’est le plus grand match du football européen et les supporters ne devraient pas avoir à revivre les scènes dont nous avons été témoins ce soir. Nous avons officiellement demandé une enquête officielle sur les causes de ces problèmes inacceptables», lit-on dans la note.

Liverpool FC statement on #UCLfinal entry issues: — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022